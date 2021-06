Lupillo Rivera mensaje Belinda. No cabe duda que Belinda marcó a Lupillo Rivera, y no solo en su cuerpo, pues a pesar de que ya se removió el tatuaje, se casó con otra mujer, todo lo que siga haciendo la intérprete de “Pobre niña nice” al parecer sigue teniendo consecuencias para el llama “Toro del corrido”.

“Yo como hombre que soy, a mí el video como lo ven, fue algo natural, todas las cosas que han visto últimamente es porque Giselle llega de repente con dos teléfonos y me pregunta cosas, porque ella quiere ver mi reacción natural, ella (Giselle) no quiere que sea algo actuado o acomodado”, relató Lupillo Rivera.

“Donde no pareciera lo que pareció para muchas personas, para toda la gente que me ha criticada, para toda la gente que ha dicho cosas de mí, yo la verdad yo soy un hombre normal y en ese momento no pensé que pasaría la situación así…”, remarcó Lupillo Rivera sobre lo dicho a Belinda.

Reiteró que su ofensa era para Nodal

Al ser cuestionado si a Belinda le importa lo que él halla dicho de ella y su prometido Christian Nodal, Lupillo Rivera comentó: “No, a ella no le importa, pero yo le deseo lo más feliz del mundo, pero yo lo que quiero es aclarar el pensamiento de muchos de ustedes, y aclarar el pensamiento de otras personas…”.

“Y la verdad no tengo porqué mentir ni tratar de quedar bien, si fuera más político dijera yo: ‘ah yo no quise ofenderlo a él, no, no, no, la ofensa es para él directamente para que sepa…”. Aseguró que si se encuentra a Nodal en persona “ahí tendríamos que hablar”, dijo para concluir el tema.