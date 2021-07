Mayeli Alonso ‘le entra’ a una polémica más de la familia Rivera

La empresaria asegura que Juan Rivera le robó una camioneta a su exesposo, Lupillo Rivera

También, fue parte de una guerra de dimes y diretes con Daisy Cabral, quien fuera su amiga y socia Lo que faltaba. La empresaria Mayeli Alonso, quien fuera esposa de Lupillo Rivera, no quiso quedarse atrás y, tal vez sin proponérselo, ‘le entró’ a una polémica más de la familia Rivera y asegura que el productor Juan Rivera le robó una camioneta al intérprete de Más cab… que bonito. En la cuenta de Instagram de Escándalo que se comentó que fue a la salida de un restaurante en Los Ángeles, California, que algunos reporteros estaban a la espera de la ex de Lupillo para saber sus impresiones sobre varios temas, pero lo que no pudo faltar fue el pleito que tienen el cantante y su hermano. Mayeli Alonso se ‘une’ al pleito de Juan y Lupillo Rivera Y cuando nadie lo esperaba, la empresaria fue cuestionada si era verdad que Lupillo le había robado un auto a su hermano Juan, a lo que respondió que en realidad Juan Rivera fue quien le robó una camioneta a su ex. Habrá que esperar la reacción del productor musical. “A esa mujer le encanta el mitote, que después no se haga la víctima, la digna y la sufrida”, “Ella no se puede quedar callada, para después hacerse la víctima”, “En una entrevista, Juan dijo que él nunca iba hablar mal de ella, a ver qué contesta”, “Si no fuera por el apellido Rivera, no le harían caso”, se puede leer en algunos comentarios.

Daisy Cabral le ‘tunde’ a Mayeli Alonso A través de sus historias de Instagram, publicación que retomó Escándalo en sus redes sociales, la también empresaria Daisy Cabral se le fue con todo a Mayeli Alonso, quien fuera su amiga y socia. Parece que mañana se verán frente a frente. “Que me venga a barrer con mucho orgullo. El trabajo no le debe dar vergüenza, deberle dinero a alguien después de que el juez ya le recordó que tiene que pagar, es lo que le debería de dar vergüenza. Que traiga su cartera el viernes cuando me mire”. ¿Y Mayeli Alonso qué dijo?

Mayeli Alonso le contesta a “esa persona” La ex de Lupillo Rivera, al estar atorada en el tráfico, le dijo a sus fans en sus historias de Instagram que le hicieran preguntas, las cuales respondería una por una, pero no se imaginaba que alguien simplemente le dijo: “¿Vas a ir a barrer?”, a lo que contestó: “No sé porque a esa persona se le hace como una manera de humillarme, a mí no me daría vergüenza barrerle o limpiarle la casa o la tienda a nadie, al contrario, eso es un orgullo. Un tiempo de mi vida ayudaba a mi hermana en sus rutas de limpiar casas aquí en Estados Unidos. No sé porqué piensan que es algo que me ofendería si de eso muchas mujeres mantienen familias enteras. Eso es un orgullo y ching…!!!”.

“Ambas vinieron desde abajo” De inmediato, usuarias reaccionaron a esta guerra entre Daisy Cabral y Mayeli Alonso, sin saber a la fecha que la empresaria aseguró que Juan Rivera le robó una camioneta a su ex, Lupillo Rivera: “Daisy quiso humillar a Mayeli y salió peor ella al burlarse de esa manera de mujeres que nos dedicamos a la limpieza”. “Pienso que la otra señorita hace mal en hacer comentarios de esa manera tan queriendo llamar la atención”, “Ambas vinieron desde abajo, pero una cosa es saber valorar lo que tienes y nunca olvidarte de donde vienes, y otra manera es de siempre estar haciendo posts de lo que compras o lo que tienes”.

“A Daisy se le olvida que Mayeli fue la primera que le dio la oportunidad” Por su parte, otra persona se expresó de la siguiente manera: “A Daisy se le olvida que Mayeli Alonso fue la primera que le dio la oportunidad a sus productos porque Daisy le mandaba y le mandaba paquetes, y que por Mayeli mucha gente conoce a Bella all natural, así que creo que lo mínimo que puede hacer es agradecerle que su compañía subió, en vez de hacer comentarios estúpidos sólo para llamar la atención o querer humillar”. “A Daysi se le olvidó que muchas personas, demasiadas diría yo, la conocemos gracias a Mayeli”, “La ridícula de Daisy subió una historia con un trapeador, ¿qué trata de decir?”, “Va a salir la cara de molcajete aclarando lo que dijo con mentira”, expresaron más personas.

Juan Rivera da su versión de los hechos “Voy a hablar de cuando mi hermano me acusó de robarle a él, yo tenía un amigo que tenía un auto Bentley, que se lo quería vender a Jenni, incluso mi hermana lo manejó por dos semanas… pero no lo quiso comprar y me dijo: ‘oye y si hago una rifa, ¿me ayudas a vender los boletos? Y yo le dije: ‘sí claro'”. Juan Rivera continuó con la narración y dijo: “El número que tú sacabas era lo que pagabas, le ayudé a vender como 10 mil dólares de boletos al compa, entre ellos le vendí unos a mi carnal y a un trabajador de él que se llama Clavillazo, que por cierto, se comunicó conmigo el Clavillazo…”.

Juan Rivera asegura que él pagó los boletos El productor musical aseguró que Lupe y el Clavillazo no pagaron los boletos y “los tuve que pagar yo, porque ellos nunca los pagaron, la rifa la hicieron en el malecón… el número del boleto era el 183, uno de los que había escogido Lupe, no lo podíamos creer… bueno, nunca se pagó el boleto”. “Le dije a Lupe: ‘bro, vendí el carro’, ‘¿por qué?’, creo que el carro estaba dañado… y luego mi carnal me dijo: ‘¿por qué hiciste eso si yo compré el boleto?’, y le dije ‘no, ese boleto lo pagué yo’… Lupe en el 2001 me dijo que tenía que cuidarse, que era negocio”.

Recuerda otros pleitos familiares “Yo tuve que responder, yo le dije a Lupe: ‘sabes qué carnal, ven por la pin… feria’, y me dijo: ‘yo quiero el pin… carro’, y le dije: ‘no, ven por la feria’, no quiero pin… pe… contigo…'”. Aseguró que Lupe le dijo que había hecho trampa en la rifa, lo que Juan negó. Dice que Lupillo Rivera le marcó al que hizo la rifa y le reclamó, y el hombre le dijo que no había pagado el boleto y por consecuencia, el auto era de Juan, y que fue por eso que su hermano empezó a decir que él lo había robado, y refirió otros temas familiares.

Amenaza a su hermano con decirlo todo “Carnal, ya no voy a permitir que me humilles así, porque lo hiciste mucho en tu vida, mucho, y lo he soportado y él sabe cómo ha ofendido a cada miembro de esta familia. Avisó que hizo un corrido y lo va aprovechar, dijo que: ‘Si quiere hablar de mí, no hay ped…'”. “‘Él sabe lo que hice por él… esto no es para nada para causar daño, es para ponerles un alto, no voy a permitir que vuelva a sucederme esto otra vez. Te aviso carnal, pásate de listo, te lo aviso, y empieza a hablar fregaderas, y sale todo, sale todo carnal”, fueron las palabras de Juan Rivera.