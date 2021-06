“No es mi novia la muchacha, no es mi novia, ya llevamos tiempo casados y ustedes ni cuenta se dieron que es lo bonito… Ahí está la exclusiva… a veces nosotros hacemos las cosas y la verdad yo como también etudié periodismo un tiempo y ya me sé todas las leyes, aquí hay que trabajar un poquito más para darse cuenta de las cosas que pasan”.

Fue entonces que sin tapujos dijo: “Ella (Giselle) no quiere que sea algo actuado o acomodado, en esa ocasión yo respondí de la manera más natural, real, la ofensa dirigida directamente a él porque no podemos olvidar que el que empezó a prender el asunto fue él”.

“CUANDO CAG… LE BAJO AL BAÑO”

Tras la revelación del matrimonio de Lupillo Rivera, hubo una persona que no se pudo quedar callada y esa fue su exesposa, Mayeli Alonso, quien a través de un video dijo: “A mí no me anden hablando de comentarios que no tienen absolutamente nada que ver conmigo ni mucho menos”.

Y agregó: “Yo cuando cag… le bajo al baño, entonces las personas que ya no están en mi vida no me interesan, entonces please, no me pongan cosas porque no les voy a contestar, relájense, ubíquense y ustedes hagan lo mismo”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Lupillo Rivera