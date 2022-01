Se escribe un capítulo más en la historia de la familia Rivera

Ahora, Lupillo Rivera manda indirecta a sus hermanos, Rosie y Juan

“Déjalos que solos se acaben”, le dicen sus admiradores Este 2022 ha iniciado con todo. Los dimes y diretes entre los integrantes de la familia Rivera siguen a todo lo que da, pues ahora el cantante Lupillo Rivera, a través de su cuenta oficial de Instagram, manda indirecta a sus hermanos, Rosie y Juan, y sus seguidores se lo celebran. Con motivo del próximo lanzamiento de un nuevo tema musical, el también llamado Toro del corrido mostró un adelanto de lo que se podrá escuchar en esta canción, pero para prácticamente nadie pasó desapercibido lo que dice la letra. Habrá que estar atentos a su estreno. Lupillo Rivera le da ‘golpe bajo’ a su familia Antes de entrar de lleno, cabe resaltar que el cantante compartió hace apenas un par de días un video del 2001 en el que aparece acompañado de su padre, Pedro Rivera, y sus hermanos, Juan, Gustavo y Jenni Rivera, en el programa Sábado gigante, conducido por Don Francisco, cantando Las mañanitas. “Qué bonitos recuerdos, siempre apoyandolos a todos, la verdad… esos recuerdos se quedan mi corazón #lupillorivera… Don Francisco, gracias por la oportunidad!”, escribió Lupillo Rivera en esta inesperada publicación en tiempos en los que las cosas están de lo peor en su familia (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Cómo callarles la boca a tus hermanos en un dos por tres” No pasó mucho tiempo para que sus fans reaccionaran a este video del recuerdo con el que Lupillo dio a entender que le gustaría regresar a la época en que todo era felicidad en su familia: “Cómo callarles la boca a tus hermanos en un dos por tres”, “Quédate con lo bonito y despacha lo demás. Es mejor tener paz que la razón. No te dejes ganar del ego! Alimenta tu humildad y no entres en polémica. Por respeto a tu público”. “Aún están a tiempo de arreglar sus diferencias! La verdad no vale la pena pelearse con la familia por dinero o poder! Después será demasiado tarde”, “Tú y tu hermana son los únicos Rivera que tienen talento, tus hermanos se quieren hacer famosos a base de polémicas”, “Siempre has tenido un corazón noble y de oro”, se puede leer en más comentarios.

“Mi familia y yo llevamos a mi hermana al panteón”, confiesa Lupillo Rivera El último día del 2021, el también llamado Toro del corrido subió un video de poco menos de un minuto donde se observa la botella vacía de una bebida alcohólica con fecha del 31 de diciembre del 2012, apenas tres semanas después de la partida de Jenni Rivera, La Diva de la Banda. “Hace nueve años en este día, mi familia y yo llevamos a mi hermana al panteón y esta es una de las tantas botellas que me tomé ese día y la verdad no me emborraché y gracias a mi amigo David que me dijo que agarrara esa botella y me la llevara. Sí tenía vino, sí le había quedado, pero yo creo se fue evaporando porque no le traje la tapa, pero hace nueve años ya” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: ¿Sigue el pleito? Lupillo Rivera manda indirecta a sus hermanos

Otra muerte reciente caló hondo en el cantante Fue el pasado 12 de diciembre que dejó de existir el cantante mexicano Vicente Fernández, también conocido como El Charro de Huentitán, por lo que los homenajes y emotivos mensajes de sus admiradores no se hicieron esperar, así como los de varios famosos, entre ellos Lupillo Rivera, quien hizo varios videos para hablar de él. En esta publicación, que a la fecha tiene más de 140 mil reproducciones, se escucha claramente la voz de Chente decir las razones por las que le había mostrado su total apoyo al hermano de Jenni Rivera: “A una persona que canta se le debe de decir siempre la verdad” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Pedradones para Juan y Rosie” “Los changos siguen colgados, no se han cansado. No tienen llenadera, quieren del árbol comer la fruta hasta acabarlo. La avaricia no es buena, está comprobado”, se puede escuchar en la publicación más reciente de Lupillo Rivera en sus redes sociales, donde se limitó a decir: “Ahí les va un poco de música”. Los usuarios captaron la indirecta para sus hermanos, Juan y Rosie, y así se expresaron: “Para Rosie y Juan”, “Comer la fruta hasta acabarla, no acabarlo”, “Tú no ocupas eso, mi Lupe, déjalos que solos se acaben”, “Pedradones para Juan y Rosie”, “Se prendió el cerro, te aplaudo, Lupillo”, “Que cada quien siembre su árbol” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No es la primera ‘pedrada’ de Lupillo Rivera “Hay tanta gente subida en las nubes que ya me da miedo que vaya a llover pende…”, dijo Lupillo Rivera en un video que compartió en los primeros días de diciembre en sus redes sociales, el cual muchos interpretaron que se trataba de una indirecta para su hermano Juan, quien por esas fechas despotricó contra El Toro del corrido. En esta ocasión, varias personas se le fueron con todo al cantante al decirle que él sería de los primeros en caer, sin imaginar que esto sería el inicio de una serie de declaraciones contra algunos integrantes de su familia. Por su parte, otra persona le dijo que se dejara de “mam…” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Se le pasó la mano? Hace apenas unos días, en una transmisión en vivo, Lupillo Rivera aseguró que su hermano Juan tuvo varias amantes y las obligó a que abortaran cuando salieron embarazadas. Un par de días después, Juan lo desmintió e incluso aseguró que si no comprobaba sus dichos respecto a otras cuestiones, habría consecuencias legales. Tal parece que esto apenas comienza, pues falta ver las reacciones de Chiquis y sus hermanos, además de Pedro y Rosa Rivera, pero lo que sí es un hecho es que las cosas cada día se ponen peor para los integrantes de la familia Rivera a poco más de nueve años de la partida de Jenni. Archivado como: ¿Sigue el pleito? Lupillo Rivera manda indirecta a sus hermanos. ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO