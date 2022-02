A propósito de su nuevo tema, llamado La tóxica, Lupillo Rivera comentó lo siguiente: “Ahorita está de moda toda la toxicidad de la gente. Ahora sí que las mujeres ya se tomaron muy en serio el papel de ser tóxicas, tratas de hacerlas sonreír y hasta para sonreír se hacen tóxicas. No las entendemos, a todas las mujeres”.

A pesar de que no suele subir con tanta frecuencia videos a su canal oficial de YouTube , donde está cerca de llegar al medio millón de suscriptores, el también llamado Toro del Corrido compartió la charla que tuvo con el locutor a través de una transmisión en vivo: “Hablemos de mujeres tóxicas”, dijo.

¿Tiene la razón? Como si supiera lo que iba a pasar entre Christian Nodal y Belinda, el cantante Lupillo Rivera le concede reveladora entrevista a Don Cheto y todo parece indicar que le mandó indirecta a su ex tras su ruptura con el autor de temas como De los besos que te di y No te contaron mal.

“Y0 no entiendo por qué tienen que ser así la mayoría de las mujeres. El hombre tiene que ser celoso porque para él su mujer es la mujer más bella, o sea, uno tiene que cuidar lo que es de uno. Dice uno: ‘ esta mujer es mía’ y aquel bato se le quedó viendo, ¿qué rollo, no?”.

Con el buen humor que lo caracteriza, Lupillo Rivera reveló que recientemente estaba platicando con una de sus hijas, quien estaba discutiendo con su novio: “Le dije que tenía todo, que el bato era a todo dar, que siempre estaba en casa con ella y no pisteaba y aún así seguía peleando con él”.

“Mi mujer es bella y la van a ver”: Lupillo Rivera

Luego de su tan comentado noviazgo con Belinda, de quien incluso se tatuó su rostro y tiempo después ocultaría, lo que le trajo un sinfin de burlas y memes, Lupillo Rivera comenzó una relación con la joven empresaria Giselle Soto, quien es más de 20 años menor que El Toro del Corrido: “Mi mujer es bella y la van a ver”, confesó en esta entrevista.

“Hay mujeres que, es lo que siempre he explicado a mis amigos y a otras mujeres, tienen unas pompas bien grandes que uno no las ve, las pompas lo ven a uno, y las mujeres se enojan, pero también si pasa un bato ‘bien amarrado’ y así exagerado, dicen que ‘qué fuerte está’, y todas las mujeres dicen que no les gustan los hombres así”.