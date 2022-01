El video que subió Chiquis Rivera, donde aseguró que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80 mil dólares de la empresa de su madre, sigue causando polémica

Ahora, quienes se vieron enfrascados en una guerra de declaraciones fueron Lupillo y Juan Rivera

Tal parece que esta historia está muy lejos de llegar a su final

¿En qué terminará todo esto? El cantante Lupillo Rivera, así como su hermano Juan Rivera, se enfrascaron en una guerra de declaraciones a raíz del polémico video que subió Chiquis donde aseguró que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80 mil dólares de la empresa de su madre, Jenni Rivera.

“Ustedes no están haciendo nada mal… y sí, el legado de tu mamá sí es de ustedes… de ustedes nada más… porque ella trabajó para ustedes, nada más… ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre!!!”, escribió el también llamado Toro del corrido tras la publiación de su sobrina.

Lupillo Rivera reprueba lo que su hermano está haciendo con los hijos de Jenni

En un video que está disponible en las redes sociales del programa El Gordo y la Flaca, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, Lupillo Rivera no se anduvo por las ramas y expresó que su hermano, Juan Rivera, “no tiene mad…” por lo que le está haciendo a los hijos de Jenni.

“Cuando tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente, no tienes que andar esperando ‘vamos a hacer esto, vamos a platicar’, no, no, no, pero sí yo me enojo, quiere decir que hay un problema y no debe existir eso, cuentas claras, amistades largas, así de fácil”.