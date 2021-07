Lupillo Rivera es humillado

Van pocas personas a su concierto

“Ni regalados los boletos pudo llenar el evento” “¿Quién quiere escuchar a ese señor gritar?”. El cantante Lupillo Rivera es centro de burlas en redes sociales después de que su concierto en la Feria de León Guanajuato no logró vender ni la mitad de sus boletos, en el día del evento se logra observar varios espacios vacíos, provocando aún más la burla de los usuarios en redes sociales. Vaya que Lupillo Rivera se ha convertido en el foco de atención de medios y usuarios en redes sociales, y es que si no es por los múltiples problemas familiares que tiene o por sus relaciones pasadas, el hermano de la fallecida Jenni Rivera no ha dejado de dar de que hablar en los últimos días. Asisten pocas personas al concierto de Lupillo Rivera Fue el pasado 15 de julio cuando se informó que el cantante Lupillo Rivera no había logrado vender ni la mitad de sus boletos para su presentación del pasado 17 de julio en la ciudad de León, Guanajuato, trayendo consigo infinidades de burlas de parte de unos seguidores, quienes no dudaron en compararlo con Christian Nodal, quién, a diferencia de él había hecho un completo SOLD OUT. Tras esto, y a pesar de que en ese momento se tomaron diversas medidas para que el concierto se pudiera llenar, el hermano de Jenni Rivera no logró atraer a muchas personas a su presentación como antes solía hacerlo, notándose en el recinto varios espacios solos, provocando que incluso acercaran a varios fanáticos al escenario.

“Ni con boletos regalados Lupillo Rivera pudo llenar su concierto” La cuenta de Instagram llamada @chamonic publicó la noticia de Lupillo Rivera, en dónde se podía notar la escases de personas que fueron a verlo, en dicha fotografía, se observaba como el área del público estaba prácticamente solo, algo que en años anteriores era poco usual en los conciertos de Lupillo. Al pie de fotografía se podía leer el siguiente mensaje: “Ni con boletos regalados logró Lupillo Rivera buena respuesta del público. Sin embargo el cantante salió a entregarse con “Caminos de Guanajuato”, invitó unos tragos y junto a su banda y mariachi se entregó al público con su peculiar estilo”.

Pocas personas asisten al concierto de Lupillo Rivera Posteriormente en otro video, también publicado por la misma cuenta de Instagram, se logra ver un poco más de gente en el concierto, sin embargo, la cuenta afirma que las personas que estaban esparcidas a lo largo del lugar los acercaron un poco más para que no se viera tan solo la presentación de Lupillo Rivera. Al pie de video, @chamonic escribió lo siguiente: “Ahora si que sus más fieles fanáticos de Lupillo fueron a verlo, fue como si les estuviera cantando en su fiesta. A la gente que estaba retirada o esparcida en diferentes lugares les dijeron que se acercaran para que no estuvieran lejos”. PUEDES VER EL VIDEO DEL CONCIERTO AQUÍ

Se toman “medidas desesperadas” para llenar el concierto de Lupillo Rivera Antes del evento el portal de El imparcial afirmaba que los organizadores habían tomado “medidas desesperadas” para llenar el concierto de Lupillo Rivera: “Parece que la preventa está calmada, están bien preocupados todos, necesitamos que empiecen a comprar los boletos para que no empiece a preocuparse la gente”, se informaba en ese momento. Y tal como se supuso en ese momento, se puso observar en el día del evento que así fue y que muy pocas personas se pudieron ver en su concierto, levantando un sin fin de comentarios al respecto, en dónde seguidores de la cuenta afirmaban que Lupillo no sabía siquiera cantar y que ya era solamente famoso por sus múltiples problemas.

“Quien en su sano juicio va a escuchar esos aullidos” usuarios critican a Lupillo Rivera Diversos comentarios comenzaron a llegar a la publicación de Lupillo Rivera en dónde usuarios sin tapujo alguno dijeron varias de las “posibles razones” por las que su concierto no se llenó, una usuaria escribió: “Quien en su sano juicio va a ir a escuchar esos aullidos, cantan mejor mi perico todas las mañanas”. “Parece fiesta privada en vez de un concierto jajaja”, “Puro que de plano no tenía nada que hacer”, “Ni aunque me pagaran voy a verlo”, “Y el 50% era porque fueron a verlo de a gratis, y ni así llenó el pobre”, “Pero que feo canta”, “Por andar de hablador, la gente ya está fastidiada de ver a artistas escandalosos que no transmiten ni diversión”.

“Ya mejor que se retire” Por otra parte, algunos usuarios le dijeron a Lupillo Rivera que mejor dejara de hacer conciertos y se retirara de la música: “Lupillo Rivera necesita retirarse de la música y escenarios, ya no es nada ni nadie en la industria de la música, se le acabó su tiempo”, “Creo que Lupillo ya no vende como cantante, es por eso que él aprovecha los escándalos para seguir en el ojo de la gente aunque con ello se lleve a sus hijos, yo ni aunque me regalen los boletos voy a verlo” . “Creo que solo su familia fue, tías, tíos y primos jajajajaj”, “Canta mejor Chiquis”, “¿Y pagan de verdad para ir a escuchar eso?”, “Más de la mitad entraron gratis en la compra de un huarache y una coca cola, los del restaurante Huarichic y Huarachon les obsequiaban 2 boletos VIP porque nadie quería ir a verlo”. fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la noticia de Lupillo Rivera en concierto.

Lupillo Rivera va a la policía para proteger a sus hijos Antes de que sucediera lo de su concierto, Lupillo Rivera llegó a parar a la policía después de que Daisy Cabral, exsocia de Mayeli Alonso publicara un video en dónde la pareja de su ex esposa aparecía bailando en un restaurante mientras se bajaba el pantalón de la parte trasera, sin embargo, lo que más le molestó al cantante fue que ahí se encontraban sus hijos, provocando que el cantante fuera a la policía. Y es que, a pesar de que Mayeli Alonso aclaró que al menos su hija no se encontraba ahí en la misma mesa, eso no impidió que Lupillo Rivera arremetiera contra la madre de sus hijos, argumentando que irá a la policía para poder proteger a sus hijos de ella y su pareja.

"No hay excusas para este tipo de cosas" Fue mediante un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram en dónde el cantante sorprendería a todos sus fans al postear un video de él saliendo de lo que parecía ser una comisaría, luciendo un semblante bastante molesto y agitado, mientras que habla en un tono duro. Al pie del video, el cual ya contiene miles de reproducciones, el hermano de Jenni Rivera escribió: "No hay excusas, por este tipo de actos, bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo LRey en dos ocasiones y que su madre lo permita que sabemos porque qué mas pasará cuando no hay cámaras".

"Que caiga quien tenga que caer" A pesar de que no se sabe porque Lupillo Rivera llegó a dar hasta una comisaría de policía, el cantante no desaprovechó la oportunidad de decirle unas cuantas palabras a Poncho Ponce, pareja de Mayeli Alonso: "Nunca le he deseado el mal a ninguna de estas personas, pero esto NO TIENE PERDÓN, ching#% a tu madre Poncho Ponce". PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ Por otra parte, en el video, el hermano de Jenni Rivera argumentó lo siguiente mientras que caminaba por las calles: "Aquí saliendo de hacer lo que tenemos que hacer correcto para proteger a nuestros hijos, caiga quien caiga, porque esta cabr#$% el pinc#$#& pedo", comentó Lupillo al salir de la comisaría de la policía.