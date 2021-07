Lupillo Rivera no vende ni la mitad de sus boletos para concierto en León

Mientras tanto Christian Nodal hace un sold out

Aseguran que el novio de Belinda sí sabe cantar y Lupillo no ¿Ya pasó su tiempo? Se reportó que Lupillo Rivera no ha vendido ni siquiera la mitad de los boletos para su presentación en León, usuarios en redes sociales no tienen piedad y lo compararan con Christian Nodal, quién en su primera presentación hizo sold out y hasta tendrá una segunda presentación. Vaya que las disputas entre Christian Nodal y Lupillo Rivera están lejos de terminar, y es que desde que ambos intérpretes ‘lucharon’ por el amor de Belinda, siendo Christian el ‘vencedor’, las comparaciones entre ellos no han cesado ni un poco, y en esta ocasión las diferencias entre ambos artistas fueron ahora originadas por las ventas de su boletos. Lupillo Rivera no vendió ni la mitad de sus boletos Fue este 15 de julio cuando se reportó por la cuenta de Instagram de @chamonic que el cantante grupero Lupillo Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, no logró vender ni la mitad de sus boletos para la presentación que tendría este 17 de julio en la ciudad de León, Guanajuato, trayendo consigo infinidad de burlas entre los seguidores. De acuerdo con el portal de El Imparcial, se afirma que los organizadores tomaron “medidas desesperadas” para llenar el evento de Lupillo: “Parece que la preventa está calmada, están bien preocupados todos, necesitamos que empiecen a comprar los boletos para que no empiece a preocuparse la gente”, afirmó el portal.

“Uno debe de hablar con la verdad”: Lupillo Rivera no vende ni la mitad de sus boletos y lo comparan con Christian Nodal Posteriormente, se continúa diciendo que se debe de contar la verdad, que cuando a un artista le va mal, le va mal: “Sí, es que tiene que hablar uno con la verdad, cuando le va bien al artista le va bien, y cuando le va mal, le va mal”, se podía leer en el portal El Imparcial, en donde se afirmaba que los organizadores se encontraban “preocupados” por la poca venta de boletos para la presentación de Lupillo Rivera. Sin embargo, las comparaciones no se hicieron esperar, en donde rápidamente salió a relucir que, a diferencia de Lupillo Rivera, a Christian Nodal le está yendo de maravilla en todas sus ventas, afirmando que el cantante de 22 años ya se está preparando para su presentación del próximo 22 de julio.

Lupillo Rivera no vende ni la mitad de sus boletos mientras que Christian Nodal hizo sold out Por otra parte, la página de @chamonic, misma que dio la noticia referente a la poca venta de Lupillo Rivera para su presentación, la cuenta hizo un gran comparativa entre Lupillo y el actual prometido de Belinda, Christian Nodal, afirmando que incluso tuvieron que vender los boletos del hermano de Jenni Rivera en paquetes. Al pie de fotografía se podía leer lo siguiente: “Pues reportan que Lupillo no ha vendido boletos para su presentación de La Feria de León GTO, mientras que Nodal tuvo la primera fecha SOLD OUT y ahora se presentará por segunda vez! Ya hasta en combo lo venden a Lupe, pero ni así”.

¿Karma? Lupillo Rivera no vende ni la mitad de sus boletos mientras que Nodal hace sold out Ante esto, la cuenta de Instagram comenta que esta “mala racha” en sus boletos se debe a que Lupillo Rivera se asoció con Daisy Cabral, quien tiene varios problemas con su ex esposa, Mayeli Alonso: “Mi opinión que nadie me pidió es que creo que a este señor no le convino hacerse socio de la señora Daisy, pues no le favoreció en nada”. En otra instancia, esta misma página comenta que la actual pareja que trae el hermano de Jenni Rivera fue una stripper, afirmando que no tenía nada malo, pero que “no tiene por qué andar juzgando a los demás”. “La señora respetable era stripper, no tiene nada de malo, así pagó sus estudios… lo malo es esconderlo y juzgar a los demás haciéndose ver que es una santa”, comentó en una publicación.

“Su tiempo ya pasó”, le dicen a la poca venta de boletos de Lupillo Rivera Diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde usuarios no perdonaron a Lupillo Rivera y le echaron en cara la venta que tuvo Christian Nodal, una seguidora afirmó que el tiempo del hermano de Jenni Rivera ya pasó: “Mas bien su tiempo ya pasó”, “su tiempo ya pasó, ya mejor que se ponga a trabajar en otra cosa”. “Qué irónico, mientras al Nodal le dieron otra fecha JAJAJA”, “yo siempre me pregunté cómo es que este hombre tiene personas que lo quieren ver, canta pésimo”, “eso se llama karma, debería de buscar otro trabajo, su tiempo de cantante ya pasó. No tiene huev… para defender a su hija, lo bueno es que Mayeli sí los tiene”, “nadie quiere ver a ese naco, poco hombre”.

“Es que Lupillo ni canta” Más comentarios comenzaron a llegar, en donde usuarios afirmaron que sus ventas de boletos se debían a que Lupillo Rivera ni cantar sabía, a diferencia de Christian Nodal: “Es que Nodal sí canta, por eso “, “ese Lupillo ya no canta, ¿qué le puede ofrecer al público?, en cambio Nodal tiene una voz privilegiada”. “Qué mal, pero si me dicen a quién voy a ver, yo prefiero al Nodal, le falta más polémica al Sr. Lupillo”, “al final del día la gente paga para ver talento, no escándalos”, “es el karma, en Monterrey Nodal tuvo cinco conciertos sold out y Lupillo ¿quién es? Me imagino que aquí no lo contratan porque no vende”, fueron algunos de los tantos comentarios en donde seguidores se “burlaban” de la poca venta en boletos de Lupillo Rivera.

Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera no le da ni un dólar por sus hijos La polémica sigue a Lupillo Rivera y es que tras no vender ni la mitad de sus boletos para la Feria de León, Guanajuato, y sus constantes disputas con su ex Mayeli Alonso, ahora sale a la luz que el hermano de La Diva, “no le da ni un dólar para el cuidado de sus hijos” a su exesposa. Mayeli Alonso se va en contra de Lupillo Rivera y asegura que el cantante no le ha dado ni un solo dólar para para el apoyo y sustento de sus hijos, y remata argumentando que Juan Rivera sí se robó la camioneta que Lupillo se ganó en la rifa: “El boleto estaba a nombre de él, entonces es de él”.

Mayeli Alonso se va en contra de Lupillo argumentando que no le da ni un dólar Fue mediante un encuentro con reporteros de Despierta América en dónde a Mayeli Alonso se le cuestionó sobre que si Lupillo le daba apoyo económico para el sustento de sus dos hijos, a lo que la empresaria aseguró que el intérprete no le da ni siquiera un dólar: “No no, ese hombre no me ayuda ni con un dólar” “Yo llevo tres años batallando a mis hijos y echándole ganas por ellos, yo no he recibido ni un dólar de él, ni un tipo de ayuda, nada, al contrario, ni una llanta me cambia, o sea nada”, confesó Mayeli Alonso ante el cuestionamiento del reportero. Cabe recordar que esta pareja firmó su divorció en el año 2019, tras varios años de relación. Archivado como: Lupillo Rivera boletos Nodal

Se suma a la polémica de los hermanos Rivera Para rematar a estas confesiones , en dónde Mayeli Alonso argumentaba que Lupillo Rivera no le daba ni un dólar, la empresaria se sumó a la polémica entre Juan Rivera y Lupillo, ya que cuando se le cuestionó que pensaba respecto a esto, ella confesó que para ella, el dueño de la camioneta era su ex esposo y no su cuñado: “Exactamente, y te voy a decir la historia, Juan sí se robó la camioneta, ese carro sí se lo robó, yo fui testigo, y a lo que yo vi sí fue así, no sé si él se lo robó, pero para mí si fue un robo, independientemente si Lupillo pagó el boleto o no, el nombre de Lupillo está en el”. Archivado como: Lupillo Rivera boletos Nodal