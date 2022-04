Como pocas veces, Lupillo Rivera abre su corazón en reveladora entrevista

En charla con Yordi Rosado, el cantante habla de la muerte de su hermana Jenni y cómo la encontraron

Sin poder evitarlo, El Toro del corrido rompe en llanto ¡Desgarrador! En charla con Yordi Rosado, disponible en su canal oficial de YouTube, el cantante Lupillo Rivera abrió su corazón como pocas veces y habló, entre muchos otros temas (como su relación con Belinda y el pleito con sus hermanos), de la muerte de su hermana Jenni y cómo la encontraron. De visita en la CDMX con motivo del Cumbia Machine Tour, del cual formó parte junto a reconocidos artistas, el también llamado Toro del corrido se dio el tiempo para brindar esta entrevista días después de que tuvo un altercado con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lupillo Rivera recuerda cómo era su relación con su hermana Jenni Luego de contar sobre el origen del pleito, o mejor dicho, distanciamiento, con sus hermanos Juan y Rosie, Lupillo Rivera comentó que su relación con Jenni (contrario a lo que muchos piensan) era “muy buena”, además de reconocer que ella era mucho más inteligente que él. “Cuando Jenni salió, yo le dije: ‘carnala, ármate de publicista, de managers, de un abogado bueno, de alguien que lleve tus impuestos, todo ese rollo porque todo eso te va a afectar y a mí ya me afectó’, entonces, cuando ella dio el ‘santo ching…’, pues ya iba bien preparada y era muy lista para el negocio”, comentó el cantante.

Reconoce que hubo un distanciamiento Lupillo Rivera reconoce que cuando su hermana Jenni ‘pegó’, hubo una especie de separación (o distanciamiento) entre ellos por el trabajo mismo: “Jenni y yo nos encontrábamos en los aeropuertos o a veces en el mismo hotel”, compartió el cantante con evidente gusto al recordar estas anécdotas. “Ya no iba yo a los eventos de ella, de graduaciones, de fiestas, de ‘partys’ y todo ese rollo, ni ella venía a los míos porque estaba trabajando, pero siempre una llamada, un detallito, un regalo nos mandaba, eso sí, era muy detallista, mandaba cartas y todo, eso yo nunca lo he sabido hacer, nunca le mandaba detalles a nadie y ella sí fue muy detallista con todo mundo”.

Lupillo Rivera fue el último artista con el que Jenni cantó a dueto en un escenario Tras enterarse que Yordi Rosado le dio un beso en la boca a Jenni, lo cual tomó con buen humor, Lupillo Rivera reveló que él fue el último artista con el que ella cantó a dueto sobre un escenario. ¿El tema? Tragos de amargo licor, el cual le trae tanto recuerdos tristes como felices. Nunca hicieron una gira juntos. “La última plática que tuvimos en mi casa, ese era su plan, y me decía: ‘el próximo año vamos a hacer una gira, tú vas a cantar media hora, yo voy a cantar media hora, tú media hora, yo media hora, hasta que se nos acabe el ‘buche’. Ya cuando veamos que la gente ya se fue, paramos de cantar, teníamos ese plan y teníamos el plan de grabar la canción Yo te extrañaré y no la grabamos antes por el miedo de lo que dijera la prensa y de lo que dijera el público”.

¿Cómo se enteró de la muerte de Jenni? “Yo estaba en el norte de Carolina, en gira, y recibo una llamada de Gabriel Roa (locutor de radio), eran las cuatro de la mañana, y me dice que hay un problema grave, que no encontraban el avión de mi hermana. El gobierno mexicano le dijo que hablara con alguien que conociera bien a Jenni, que conociera bien sus cosas y que nada más con esa persona querían hablar”. Lupillo Rivera recordó que a la primera persona que le llamó fue a su padre, don Pedro Rivera, quien iba en camino a Phoenix, Arizona, y le dijo que se regresara a la casa. El productor musical creía que la habían secuestrado: “Yo le pregunté a Gabo (Gabriel Roa) directamente: ‘¿está serio el ped…?’ y me dijo que sí, que estaba muy serio y que no le dijera nada a mi familia”.

“A mí no me tocó de otra más que ser frío”: Lupillo Rivera El cantante recordó que, ante la gravedad de la situación y del papel que le tocó jugar en esa ocasión, a él no le quedó de otra más que ser frío: “Yo no podía llorar, yo no podía desahogarme, yo tenía que ser frío, nadie me dio la oportunidad. Le marqué a mi carnal Pedro y le dije que se fuera a la casa de mi mamá y le desconectara la televisión, el celular, el internet, que le desconectara todo”. Al pasar de las horas, la incertidumbre por saber que estaba pasando con Jenni se hacía cada vez más grande, incluso, entre primas (las hijas de Jenni y las hijas de Lupillo) hubo roces: “Cuando llegaron a casa de mi mamá, ya estaba en todas las noticias. Mi mamá, en un descuido de mi carnal Pedro, contestó una llamada: ‘Ay, doña Rosa, no encuentran el avión de Jenni’, y se desmayó mi mamá”.

El cantante no aguantó más y rompe en llanto En esta parte de la entrevista, el cantante recordó que su mamá, la señora Rosa, le llamó para preguntarle qué estaba pasando. En ese momento, Lupillo se quebró y empezó a llorar: “Me acuerdo que Gabo me dijo llorando: ‘sí, confirmaron la muerte de tu hermana’. Me acuerdo que aventé el teléfono y corrí hacia la carretera y todos los de la banda corrieron detrás de mí, cuidándome”. Lo peor fue cuando tuvo que darle la noticia a su papá: “El gobierno mexicano me dijo que me fuera con mi familia y que ellos me llamarían si era necesario que fuera a Monterrey”. Esto pasó de inmediato. Al cantante le hicieron una prueba de ADN para confirmar que los restos encontrados eran los de Jenni Rivera. También fue muy doloroso confirmarle la noticia a su mamá, la señora Rosa.

Acompañado de sus hermanos Juan y Gustavo, Lupillo Rivera viajó a Monterrey por los restos de Jenni “Llegamos a Monterrey y me hicieron el ADN y me confirmaron que sí era mi hermana. Yo no podía desahogarme, yo tenía que estar frío, no tenía otra opción, y yo les decía a mis hermanos que se calmaran porque no estábamos en terreno americano y no sabíamos si la muerte de Jenni había sido por accidente o no”, comentó Lupillo Rivera. Por último, el cantante confirmó, después de lo que ecnontraron, que se trató de un accidente y que ya era el tiempo de Jenni de estar con Dios: “Todo quedó destrozado. Ella traía una bolsa donde traía dinero y esa bolsa quedó destrozada, y los billetes también, pero enseguida de esos billetes traía una Biblia y quedaron unas hojas de la Biblia enteritas, de verso a verso. Al leer eso, sentí más tranquilidad, esto es una confirmación directa de Dios”, compartió el cantante (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).