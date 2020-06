Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, enfrenta una batalla legal con su exsocia

El cantante, para sorpresa de muchos, testifica a favor de Daisy Cabral

Mayeli no se queda callada y le responde enojada a Lupillo

¡Sorpresivo! Lupillo Rivera testifica a favor de Daisy Cabral, exsocia de Mayeli Alonso, quien es exesposa del cantante, en medio de la batalla legal que enfrentan ambas por incumplimiento de contrato, pero Mayeli no se queda callada y le responde enojada a Lupillo por su acción.

En la cuenta oficial de Instagram de Elisa Beristain, conductora de Chisme en vivo, se dan más detalles de este caso.

El primero en tomar la palabra fue su compañero, el periodista argentino Javier Ceriani, quien dijo que el cantante Lupillo Rivera podría ser testigo en la corte a favor de Daisy Cabral, la exsocia de Mayeli Alonso, su exesposa.

“¿Cómo Lupillo haría en este momento eso con la madre de sus hijos?”, preguntó Javier Ceriani, para a continuación presentar la versión de Mayeli Alonso sobre estos rumores.

“Las cosas que vienen de tu ex no valen, los ex siempre andan hablando por ardidos, siempre hablan porque los mandaste a la fregada, tal vez, y a mí, el testimonio o no testimonio de Lupe no me tiene el mínimo cuidado porque, te voy a decir una cosa, porque yo mis negocios nunca se los conté a él”.

La exesposa de Mayeli Alonso aseguró que siempre ha hecho sola sus negocios, y en caso de que Lupillo Rivera llegara a declarar en contra de ella, se daría cuenta que estuvo casada durante 15 años con un hombre “que no tiene huev…”.

“Yo no me he sentado, por respeto a mis hijos, en una silla a hablar de alguna entrevista o de algo de mi vida pasada con él, que no fue en un lecho sobre rosas que viví, y he respetado eso”.

La empresaria afirmó que nada de lo que Lupillo Rivera pudiera declarar la pondría en peligro: “Él puede dar misa si quiere, a mí no me importa su testimonio. Te aseguro que al juez tampoco le va a importar lo que él pueda decir. Me duele por él que pueda llegar a caer tan bajo, si me puede por él, porque cuando una persona obra mal, el karma que se le viene a esa persona es muy fuerte”.

Javier Ceriani comentó que estuvo con Lupillo Rivera y él le dijo que su divorcio no ha terminado, pues faltan algunas cláusulas relacionadas con los hijos de ambos. Por su parte, Elisa Beristain expresó que esta entrevista fue fuerte para ellos porque, con papel en mano, le informaron a Mayeli Alonso que su exesposo es uno de los testigos de su exsocia, Daisy Cabral.

Algunas personas externaron sus puntos de vista después de ver este video: “Que poca del Lupillo, ya ni por qué le parió dos hijos”, “Está ardido el pin… pelón porque ella ha salido mejor adelante sin él, @mayelialonsooficial es un mujerón para él”, “Si Lupillo hizo eso, que poco hombre!!! Ante todo, es la madre de sus hijos”.