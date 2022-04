Daisy aprovechó para decir que Lupillo Rivera le había mandado sus felicitaciones por su victoria en contra de su exesposa, tal fue la sorpresa de todos de que estuviera apoyando a ella en lugar de a su exesposa, pero desde que se divorciaron Lupillo y Mayeli no están en buenos términos.

Desde que se dio a conocer el pleito, ambas mujeres han estado en una pelea mediática con insultos y con comentarios fuertes, la una a la otra se ha hecho saber que ninguna se dejaría perder, pero ahora ya se sabe en qué ha terminado el pleito entre la ex de Lupillo Rivera y Cabral, así que el hermano de la fallecida Jenni Rivera se encuentra feliz por el resultado.

Lupillo Rivera Daisy Cabral: ¿Será que Lupillo Rivera está ardido? Y es que el hermano de Jenni Rivera ha sido duramente criticado por mostrar su apoyo a la empresaria Daisy Cabral, en el pleito que ella tiene con su exesposa, la también empresaria Mayeli Alonso. Cabe recordar que, en 2019 la ex de Lupillo fue demandada por más de un millón de dólares por Cabral.

Lupillo Rivera Daisy Cabral: La sanción a Mayeli

FOTO: InstagramUna de las sanciones que Mayeli Alonso tendrá es pagar a Daisy Cabral la fuerte suma de 200,000 dólares por incumplimiento de contrato, según informó el programa El Gordo y la Flaca, la empresaria Cabral ha salido victoriosa por la demanda que le interpuso a la ex de Lupillo Rivera.

“Desde el principio yo les dije la verdad de que yo y Mayeli Alonso no éramos socias, yo la contraté y le di un trabajo, no cumplió con el trabajo y gracias a Dios gané la demanda, y decidieron ese monto basado en el trabajo que ella no acabó”, fueron las palabras de la empresaria Daisy Cabral ante su victoria en el Tribunal.