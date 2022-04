Mayeli Alonso recibe dura noticia

Ex de Lupillo Rivera pierde demanda por daños y prejuicios contra Daisy Cabral

Se dice que tendrá que pagar más de 200 mil dólares Luego de más de 3 años de pleitos legales, la empresaria Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera y con quien procreó dos hijos, Lupita y L’Rey, pierde demanda por daños y perjuicios contra quien fuera su socia, Daisy Cabral, por lo que tendrá que pagar más de 200 mil dólares, pero sale a decir la verdad En primer lugar, en una entrevista que concedió al programa De primera mano, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, y que está disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, la también empresaria compartió que Mayeli perdió este litigio por incumplimiento de contrato. ¿Qué pasará con la ex de Lupillo Rivera al haber perdido esta demanda? “Gracias a Dios tuve victoria en esta demanda, nos acaban de dar la noticia hace como dos o tres semanas. No fue ningún acuerdo, fue algo por la ley, la jueza fue la que decidió que ganamos”, comentó Daisy Cabral, quien también estuvo envuelta en una guerra de dimes y diretes con Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, por varios meses. Segundos después, se le preguntó a la empresaria sí ella le había pagado a su ex socia más de un millón de dólares para promocionar sus productos, a lo que respondió afirmativamente: “Yo la contraté para que me promocione mis productos, se le pago un montón y ella no pudo cumplir con su trabajo. Hubo muchos supuestos de que éramos socias, pero ella jamás tuvo el gusto de ser mi socia, nunca fue mi socia”.

“(Mayeli Alonso) no pudo terminar el contrato” A continuación, Daisy Cabral quiso dejar en claro que la ex de Lupillo Rivera tuvo muchos problemas personales y no pudo terminar el contrato que habían acordado, además de que empezó a hablar muy mal de su empresa y que por esa razón fue por la que decidió entablar una demanda. “Yo ocupo de aclarar mi nombre, ocupo de aclarar que mis productos si funcionan, porque en esa etapa mucha gente estaba diciendo que mis productos no funcionaban y me estaba dañando bastante mi imagen como empresa y no era algo que yo pudiera tener”, reveló la joven empresaria.

Ex de Lupillo Rivera tendrá que pagar más de 200 mil dólares En otra parte de esta entrevista, Daisy Cabral reveló que Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, tendrá que pagarle más de 200 mil dólares debido a que no cumplió con el trabajo acordado, además de insistir que estaba hablando muy mal de sus productos y que estaba diciendo muchas mentiras. “Yo estoy pidiendo lo que la jueza dijo, la jueza decidió la cantidad y también quiero dejar muy en claro que para mí no era tanto el montón de dinero, era más que nada aclarar el nombre porque ella había dicho muchas mentiras de mí y de mi empresa y lo que yo quiero es decir que mis productos sí funcionan”.

“Yo estaba diciendo la verdad desde el principio”: Daisy Cabral “Como les digo, para mí no era tanto el montón (de dinero), para mí era más que nada aclarar, mi nombre cuesta mucho más que ese millón, cuesta mucho más de lo que yo le pagué, y para mí, lo más importante, es poder decirles con la frente en alto que yo estaba diciendo la verdad desde un principio”, dijo Daisy Cabral. También, la joven empresaria mencionó que su experiencia al trabajar con Lupillo Rivera,además de otras personalidades como Gloria Trevi y Ninel Conde, ha sido un placer y con todas ellas ha tenido un gran éxito: “Todavía creo que hay personas que sí son honestas y que si están en esto para apoyarnos y trabajar y no todo es una mala experiencia como lo fue con Mayeli”, concluyó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Mayeli Alonso sale a dar su versión de los hechos No pasó mucho tiempo para que la empresaria Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, reaccionara a este entrevista de Daisy Cabral, y por medio de sus redes sociales, video que retomó Escándalo, dio su versión de los hechos, dejando en claro lo que realmente pasó con la demanda que perdió. “Gracias a Dios, como les digo, de los 11 cargos que se presentaron en mi contra, diez fueron a mi favor y uno fue a favor de la otra persona (refiriéndose a Daisy Cabral) y por una cifra que obviamente no era la que nadie estaba pidiendo, la que esa persona estaba pidiendo y pues así. A mí me encantaría poderles explicar y leer todo, pero en realidad no sé, nada más les puedo decir lo que a mí se me explica de arribita y de encimita”, dijo Mayeli.

Le muestran su apoyo a la ex de Lupillo Rivera: “la otra sigue con su cizaña” De inmediato, seguidores de Mayeli Alonso expresaron sus puntos de vista luego de que la empresaria dijera que de 11 cargos presentados en su contra, solamente perdió uno. Además, pagará una cantidad mucho menor a la que reclamaba Daisy Cabral, quien negó que alguna vez fueran socias. “Pero la otra sigue con su cizaña, por eso no le salen las cosas! Al que obra mal, se le pudre el tamal, y a Daisy se le sale la amargura en la manera de hablar”, “En si, Mayeli salió ganando más, ya que 10 a favor y uno en contra y por mucho menos cantidad que la otra pedía”, “Pero la Daisy seguro bien feliz” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Daisy Cabral pedía cerca de 2 millones de dólares Por último, retomamos lo que se comentó en las redes sociales de Chamonic respecto a este pleito legal entre Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, y Daisy Cabral: “Daisy Cabral perdió 10 cargos de las 11 acusaciones contra la empresaria Mayeli Alonso, el dictamen se dio por una jueza de California en donde negó 10 de las 11 acusaciones contra Alonso”. “Daisy Cabral pedía más de 1, 800,000 millones de dólares a la empresaria, de lo cual el juez otorgó solo 220,000 mil, a causa de que Mayeli, al finalizar dicho contrato, borró 6 videos de promoción a la demandante, pero si no los hubiese borrado, obviamente no pagaría nada. Literal, Daisy solo sacó la mitad de lo que se gastó en todo este pancho que hizo”.