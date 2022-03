Ex de Lupillo Rivera comparte revelador video

La empresaria Mayeli Alonso confiesa que sus hijos vivieron momentos de peligro

Aclaró que el cantante estaba trabajando, por lo que tampoco pudo hacer nada ¡Qué susto! En una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde sus seguidores le preguntaron sobre diversos temas, la empresaria Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera confesó que sus hijos vivieron momentos de peligro, aunque aclaró antes de cualquier cosa que el cantante estaba trabajando, por lo que tampoco pudo hacer nada. Fue en la cuenta de Instagram de Chamonic donde se retomó este video, donde Mayeli contó tambien que en algún momento de su vida estuvo embarazada, pero por desgracia, perdió al bebé, ya que la golpearon, aunque no entró en detalles sobre la identidad de esta persona. Lupillo no fue… ¿Qué le pasó a los hijos de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera? “Tuve un problema hace, es que me da sentimiento, un tiempo, semanas atrás. Yo venía en el avión y mis hijos estaban en peligro ‘en algo’, y él (refiriéndose a Edgar Torres, su novio actual) llegó y me ayudó y es algo que yo siempre le voy a agradecer mucho porque yo iba en el avión”, comenzó diciendo en su relato Mayeli Alonso. Visiblemente afectada, la ex de Lupillo Rivera compartió que pudo hacer una llamada de emergencia desde el avión en el que viajaba, además de reiterar que su novio pudo ayudarla en ese justo momento: “Es algo que yo le voy a agradecer toda la vida”, dijo sin entrar en más detalles de que fue lo que exactamente pasó en esa ocasión.

“Fue algo que ella vivió”, dijo la empresaria refiriéndose a su hija Lupita Ante la insistencia de las personas que estaban al tanto de esta transmisión en vivo, quienes le preguntaron que fue lo que pasó para que ella dijera que sus hijos estaban en peligro, Mayeli Alonso reveló que “fue algo que ella vivió”, refiriéndose a su hija Lupita Karizma, pero aún faltaría más por contar… “No me siento lista aún para poderles platicar eso porque aún estamos en ese proceso, pero no es nada malo, después les cuento. (Lupillo) no se enojó, estaba preocupado, fue un momento de preocupación porque… no les voy a platicar mucho, pero les voy a platicar nada más para que se den una idea y no inventen, como otro tipo de cosas”.

La ex de Lupillo Rivera descarta intento de suicidio de alguno de sus hijos “Una persona la estaba amenazando y esa persona la buscó en el lugar donde estaba y la estaba amenazando con unas cosas. Fue muy feo, fue algo muy feo. Estaba mi hijo, estaba mi familia, algunas de mis trabajadoras y esta persona estaba rondando ahí”, expresó ahora la empresaria Mayeli Alonso. La ex de Lupillo Rivera recordó que justo en ese momento estaba por subirse a un avión en la Ciudad de México. Su viaje sería de tres horas: “Yo me di cuenta que esa persona estaba intentando hacerles daño y gracias a Dios que pude hacer una llamada en el avión para hablarle a alguien que me ayudara y que llegara ahí y que cuidara el lugar en el que estaban mis hijos”.

“Ese tiempo nos estaban pasando un chorro de cosas” Un usuario le preguntó a Mayeli Alonso las razones por las que su hija fue amenazada, pero de manera contundente, la empresaria dijo que no podía hablar de eso: “Yo me subí al avión y tenía una desesperación que no sabía si tirarme del avión o nadar en el mar, no sabía qué hacer”. “Estaba en un momento muy cañón porque no sabía que estaba pasando. Ustedes pueden decir que yo tengo muchas personas conmigo, y sí, tengo a mis trabajadoras, tengo a mi gente, tengo a mi equipo, en México tengo seguridad, tengo guardaespaldas, pero aquí en Estados Unidos, yo literal estoy sola”, dijo la ex de Lupillo Rivera.

La ex de Lupillo Rivera no sabía a quién hablarle En otra parte de este video, Mayeli confesó que no sabía a quien hablarle, ¿y a Lupillo?: “Mi hija no tiene teléfono por su seguridad, no está usando sus redes sociales, van a empezar a funcionar mañana o el lunes, pero ella no está ahorita”. Por su parte, su hijo LRey se encuentra con su papá, Lupillo Rivera. “Si alguien me ayudó en esos momentos con mis hijos tiene un valor invaluable. Mi hijo no ha conocido a Edgar (ni Lupita), no se los he presentado porque creo que es muy pronto, pero ese día lo vio, lo saludó y le agradeció que hubiera ido”. Mayeli quiso aclarar que no se trata que su hija esté con ella y su hijo con Lupillo, como se ha dicho.

Mayeli Alonso le manda mensaje a la novia de su ex, Lupillo Rivera A punto de terminar con esta transmisión en vivo, una persona le comentó que Giselle Soto, novia actual de su ex, Lupillo Rivera, había cumplido años recientemente, y cuando nadie lo esperaba, quiso mandarle un mensaje que dejó con la boca abierta a propios y extraños. “La vida es para disfrutarse. Yo creo que siempre que uno cumple años tienes que festejarlo porque ahorita estás y mañana no sabes, entonces, no hay que tirar ‘hate’, que Dios la guarde no uno, no dos, no tres, miles de años más para que esté disfrutando este mundo tan bonito”.

“Mi hija se lleva bien con toda la gente” Por último, la ex de Lupillo Rivera quiso dejar en claro que su hija se lleva bien “con toda la gente”, por lo que las amenazas que habría sufrido de parte de “una persona”, de quien no reveló su identidad, tomó por sorpresa tanto a ella como a los demás integrantes de su familia. “Dios cuide de ti y toda tu familia”, le dijo una usuaria a la empresaria, quien contó también que todo lo que se invirtió en el disco de la cantante Ely Rosario, así como en el de su exnovio Jesús Mendoza, fue de su propio dinero. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Ex de Lupillo Rivera confiesa que sus hijos vivieron momentos de peligro