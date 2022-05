Lupillo Rivera da nuevamente de qué hablar

El cantante reacciona al escándalo entre quien fuera su pareja, Belinda, y Christian Nodal

¿Ya le dio vuelta a la página? Aunque Belinda nunca lo aseguró de manera oficial, se dice que ella y Lupillo Rivera tuvieron una relación por espacio de cinco meses, aproximadamente, y cuando la cantante inició su noviazgo con Christian Nodal, en diferentes ocasiones se le preguntaba al Toro del Corrido su opinión sobre este romance que llegó a su fin en febrero pasado. Captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (video disponible en el canal oficial de YouTube de Noticias Telemundo), al hermano de Jenni Rivera no le quedó de otra que atender a los reporteros que ya lo esperaban, quienes no dudaron en preguntarle su opinión sobre el escándalo que se desató hace apenas unos días donde su ex fue ‘exhibida’ por Nodal como una mujer interesada… Lupillo Rivera, ¿está molesto con la prensa? Con la intención, de una vez por todas, de dejar las cosas en claro, el cantante Lupillo Rivera se dirigió a una reportera en particular para decirle, a manera de ejemplo, que así como ella lo necesita a él, él la necesita a ella y a sus demás compañeros de los diferentes medios de comunicación. “Pero si te doy la nota y la volteas y Lupillo Rivera… o sea, yo ya no quiero hablar con ustedes, la neta”, expresó con algunas palabras altisonantes, y a la pregunta de cuál era su opinión respecto al escándalo entre Belinda y Christian Nodal, comentó que a él ya no le tocaba hablar de eso (Archivado como: Lupillo Rivera reacciona al escándalo entre Belinda y Christian Nodal).

“El deber de un hombre es callarse”: Lupillo Rivera Sin mencionar hasta ese momento el nombre de su ex, Lupillo Rivera fue contundente al decir que, en este caso, “el deber de un hombre es callarse y seguir adelante”, pero aún habría más: “Eso es ser un hombre de a de veras, yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo. Las mujeres puden hablar lo que quieran de uno”. “Yo estoy muy tranquilo con mi ser, yo sé cómo traté a las mujeres, yo sé lo que le di a las mujeres y simplemente ¿sabés qué? Que Dios me la cuide, Dios me la bendiga y siga adelante. Yo soy Lupillo Rivera y no soy ningún otro artista. Yo puedo responder por mis actos y por mis cosas. Si el señor (Nodal) piensa que eso está bien, lo felicito. Yo ya lo superé”, finalizó el cantante (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Pide respeto a su vida personal En otra parte de esta entrevista, disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, y antes de entrar de lleno con el escándalo entre Belinda y Christian Nodal, Lupillo Rivera se expresó de forma contundente al ser cuestionado de su trato con la prensa: “Siempre y cuando haya un respeto, siempre y cuando haya una línea que no se debe de cruzar”. “Yo sé que muchos de ustedes han de decir que no quiero hacer entrevistas con la prensa y los maltrato y todo ese rollo, (pero) ustedes también tienen que entender mi parte: mi trabajo es cuidar mi carrera. La mayoría de ustedes su trabajo es arruinar la carrera del artista. A ustedes les interesa más el chisme, les interesa más el argüende que la venta de un disco y que cosas positivas”.

Lupillo Rivera compartió lo que le dijo su hermana Jenni antes de morir Para finalizar, el también llamado Toro del Corrido reveló que su hermana, Jenni Rivera, le confesó cosas muy fuertes en el camerino la última vez que se vieron antes de que ella muriera en un trágico accidente aéreo. El próximo 9 de diciembre se cumple el décimo aniversario de este triste acontecimiento. “Hay muchas cosas que ahora si que… simplemente, hoy puedo decir que me guardo mil palabras, no creo que algún día me vaya a animar yo a platicar las cosas que mi hermana me platicó ese último día, no creo que me anime a hacerlo (refiriéndose a un libro) por temor a lastimar a terceras personas que pudieron estar involucradas en esa plática, pero sí hubo cosas muy fuertes y hay que respetar. Es algo muy triste”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).