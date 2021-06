Tal parece que Lupillo Rivera sigue pagando las consecuencias de haberse “borrado” el tatuaje de Belinda

Ahora, resurge entrevista donde el cantante confiesa que la actual novia de Christian Nodal es la mujer que más ha amado

“Sigue hasta los tuétanos enamorado de Belinda. No es publicidad, casi llora”, expresan usuarios Además de los conflictos que se viven en su familia, Lupillo Rivera enfrenta las burlas por haberse “borrado” el tatuaje de Belinda, péro ahora hay algo más, ya que resurge entrevista donde el cantante confiesa que la actual novia de Christian Nodal es la mujer que más ha amado. A través del canal oficial de YouTube de Imagen, se presenta un fragmento de la charla que tuvo el hermano de Jenni Rivera con el periodista Gustavo Adolfo Infante dentro del programa El minuto que cambió mi destino, donde no dudó en abrir su corazón. Lupillo Rivera y su historia de amor con Belinda Ya casi para dar por terminada esta entrevista, donde Lupillo Rivera habló sobre varios temas, Gustavo Adolfo Infante sin rodeos le dijo al cantante que le reconoce que tiene buenos gustos con las mujeres, además de que es un hombre chapado a la antigua y “hasta se tatúa”, a lo que contestó de la siguiente manera si realmente se enamoró de Belinda: “¿Qué te puedo decir? Ya lo he dicho muchas veces y sí es, y sí fue, la mujer que más he amado en la vida. Es una mujer bellísima y la verdad una mujer fuera del escenario, fuera de la televisión, fuera de todo el mundo del espectáculo, Belinda es una mujer completa” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Lupillo Rivera, ¿no supera a Belinda? Por si fuera poco, el intérprete de Más cab… que bonito dijo en un tono serio, a diferencia de las carcajadas que soltó cuando Gustavo Adolfo Infante le tocó este tema, que a Belinda la va a admirar toda su vida porque lo que vivieron juntos solamente lo saben ellos dos. “El tatuaje fue un reto que hicimos y cumplí el reto y le di mi palabra de que nunca me lo voy a quitar y ahí se va a quedar. No me interesa ponerme algo encima o taparlo o nada”, reveló en esa ocasión Lupillo Rivera sin imaginar lo que haría tiempo después.

Lupillo Rivera recibió ofertas de varios tatuadores A punto de finalizar esta charla, el hermano de Jenni Rivera reconoció haber recibido ofertas de varios tatuadores para cubrirle el tatuaje de Belinda, pero en esa fecha era algo que no le interesaba, pues había dado su palabra de dejarse esa imagen “hasta el día que se muera”. A la pregunta de si le hubiera gustado envejecer al lado de la cantante mexicana, Lupillo Rivera no pudo evitar soltar una sonrisa nerviosa por varios segundos, para luego responder que “hubiese sido una historia de amor muy hermosa”.

El cantante no quiso decir la razón por la que terminó su relación con Belinda Lo de que plano no quiso responder el cantante fue la razón por la que la relación con Belinda llegó a su fin y solamente atinó a decir: “Paso, hasta ahí llego nomás”, sin poder contener la risa ante esta inesperada pregunta de parte de Gustavo Adolfo Infante. Hace apenas unos días, el cantante se vio envuelto en una nueva polémica al compartir el proceso que pasó para hacerse un nuevo “tatuaje” sobre el rostro que tenía de Belinda en su piel, lo cual le acarreó muchas burlas, y sobre todo, infinidad de memes.

“Sigue hasta los tuétanos enamorado de Belinda” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta confesión de Lupillo Rivera, la cual no se sabe cómo habrá tomado su prometida, Giselle Soto: “Sigue hasta los tuétanos enamorado de Belinda. No es publicidad, casi llora”. “La verdad que si se siente feo no poder estar con la persona que en verdad amas”, “Qué bonitas palabras, Lupillo, que Dios te bendiga siempre y eso habla bien de ti como un caballero”, “Pobre Lupillo, se enamoró solo de Belinda. Seguramente ese tatuaje lo modificará cuando encuentre un amor que se correspondan. Por ahora, tal vez mantiene la esperanza y por eso no se lo quita”.

“Ella ahora ama a otro” Pero no todo serían mensajes de empatía y comprensión para Lupillo Rivera, pues hubo alguien quien fue muy clara con el cantante: “Sigue enamorado de ella, pero ella ahora ama a otro, punto. Es libre”. Más personas compartieron sus puntos de vista: “Tendra buen gusto Lupillo, pero ellas no tienen mal gusto, jaja, él solo tiene suerte con mujeres corientes que no son del espectáculo”, “Belinda es como Rubí, los hombres cuando la conocen se vuelven locos por ella. Yo pienso que su forma de ser y de tratarlos es única y puede ser que también en la intimidad sea muy buena”.

¿Llevó a Belinda a ver vestidos de novia? En otro video que está disponible en la cuenta de Instagram de Chamonic, el cual se retomó del programa Un Nuevo Día (llamado actualmente Hoy Día) de Telemundo, se puede ver cómo Lupillo Rivera elige un vestido de novia acompañado de una rubia que muchos piensan se trata de Belinda. “Recuerdo de viernes: Varios me han mandado este video de hace un tiempo, donde supuestamente Lupillo llevó a Belinda a ver vestidos de novia, jajaja, aparte esa diseñadora es amiga de ellos. Obvio no dirá la verdad y no los quemará”, se puede leer en esta publicación, aunque aún habría más por revelar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Dudan que Lupillo haya tenido una relación con la cantante En esta misma publicación, que hasta el momento está cerca de llegar a las 30 mil reproducciones, se dice que todo este ‘show’ habría sido armado y que la supuesta Belinda en realidad se trataba de una doble: “Como decimos, una Belinda en tiempos de cero fama. Solo por esa persona que hizo este paparazzi planeado no doy el dato, pero esto fue mentira”. “Lo estamos compartiendo para que vean, que lo dudo que Belinda haya tenido una relación con este tipo y él siempre fue mega armado por él. A mí su gente me envió una foto que compartí donde se veía que estaban hablando por FaceTime, jajaja”.

Juan Rivera no estaba de acuerdo con varias cosas con Lupillo Por último, Chamonic cuenta que el comentario que recientemente hizo Lupillo Rivera sobre Belinda (“Yo comí primero de la mesa”, respondiéndole a Christian Nodal), no tendría validez porque se duda que la cantante tuvo en realidad una relación con el hermano de Jenni Rivera. “No ven que por eso Juan dejó de trabajar con él porque solo quería Lupe hacer chisme en vez de enfocarse en su carrera. Mejor que haga novelas, jajaja, le iría bien”. Los comentarios de los internautas no tardaron en hacerse presenes.