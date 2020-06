Se dio a conocer que Lupillo Rivera testificó en contra de su exesposa, Mayeli Alonso, en asunto legal

Después de esto, usuarios le dicen poco hombre

El cantante se defiende diciendo que son puras cuentas falsas

Lupillo Rivera tras su divorcio con Mayeli vuelven los rumores de infidelidad. ¡Vaya lío! Hace unos días, se dio a conocer que Lupillo Rivera testificó en contra de su exesposa, Mayeli Alonso, en asunto legal, y después de que el cantante compartiera un video donde dice que hubo muchas infidelidades de parte del cantante, usuarios le dicen poco hombre, pero él se defiende diciendo que son puras cuentas falsas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lupillo Rivera compartió un video donde manda un contundente mensaje: “Mi palabra y mis huev…, son lo único que tengo y les juro que por nada en esta vida yo los quiebro”.

A punto de llegar a las 30 mil reproducciones, esta publicación generó muchas reacciones de los usuarios, quienes captaron que tal vez se trate de una indirecta para alguien:

Una internauta no se tentó el corazón para postear emoticones de excremento, a lo que Lupillo Rivera respondió: “Fabbal todavía”. Esta misma usuaria volvió a arremeter contra el cantante y le preguntó: “¿Quién es Fabbal, señor Lupillo?”, aunque ya no obtuvo respuesta.

Otra persona intervino en esta ‘charla’: “Sabrá Dios quien es Fabbal, lo investigaré. Por lo pronto, que Dios lo bendiga y les dé a entender que con dañarse uno al otro, los más perjudicados son sus hijos“.

La misma internauta que provocó todo esto volvió a escribir: “Este señor no se da cuenta que tiene hijos… Que vergüenza saber que un día amó a este dizque hombre, y lo peor que su hija va a crecer y se va a topar con hombres como él, pero bueno, cada quien”.

Pero con lo que nadie contaba, era que “Fabbal” respondería y se presentara: “Yo soy FABBAL mija, solo que @lupilloriveraofficial piensa que todas las páginas que lo atacan son mías!!! Ni que fuera robot para manejar tantas cuentas. Te pasas, Lupe, ya está quedando loco de tanta cosa que ves en las redes!!!”.

La misma Fabbal volvió a hacerse presente: “@lupilloriveraofficial piensa que yo manejo todas las cuentas de Instagram, aunque sea que me etiquete para agarrar seguidores”, lo que provocó como respuesta: “Ah, si ya te había visto en un live. No, pues que burris es este ‘señor’ si dice que yo soy tú, pues vives en Canadá. Andar bolo no deja nada bueno”.

A pesar de que Lupillo Rivera recibió muchas muestras de apoyo, las cuales respondió a la mayoría de ellas, si había algo que no le parecía, se limitaba a escribir: “Fabbal”.

“Me encanta tu música, pero que mala onda, porque al final, todo lo que ella logre hacer (Mayeli Alonso, su exesposa) es para sus hijos. que también son tuyos. Así que si no la quieres ayudar, tampoco la ching…”.

Un admirador del cantante salió en su defensa: “Él los apoya muchísimo”, a lo que la misma usuaria respondió: “Si, como papá veo sus videos y se ve que es muy buen papá. Pero, ¿a poco no ve que sus hijos son grandes y ya entienden lo que pasa? Y todavía darles a entender a los medios que su ex fue una mala mujer. Si fue o no, se debería quedar callado, que me imagino que él tampoco fue un santo”.

Archivado como: Lupillo Rivera divorcio Mayeli infidelidad