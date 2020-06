En el programa El Gordo y la Flaca, se destapa secreto de la primera esposa de Lupillo Rivera

Se dice que el cantante la golpeaba a ella y a su hija Ayana

También, Mayeli Alonso hace fuertes declaraciones

¡De escándalo! En el programa El Gordo y la Flaca, se destapa secreto de la primera esposa de Lupillo Rivera: que el cantante la golpeaba a ella y a su hija Ayana. También, Mayeli Alonso hace fuertes declaraciones.

Esta publicación, que está cerca de llegar a las 280 mil reproducciones, está disponible en la cuenta oficial de Instagram de El Gordo y la Flaca con el título “@mayelialonsooficial hace fuertes declaraciones”, además de que se presentan documentos en la corte de Los Ángeles que demuestran el historial de violencia doméstica de Lupillo Rivera.

“Yo soy una mujer muy fuerte y supe llevar lo mejor de mi matrimonio hasta el final. Quiero cortar con ese lazo, con esa cadena, que tal vez viene cargando por mucho tiempo”, expresó Mayeli Alonso, exesposa del cantante Lupillo Rivera, quien testificó en contra de ella en el juicio legal que lleva contra de su exsocia de negocios, Daisy Cabral.

Mayeli Alonso continúa con su declaración para El Gordo y la Flaca: “Te voy a ser muy sincera, y yo jamás he querido hablar de eso, incluso muchas veces me han preguntado y yo he dicho que no, pero sí, en algún momento de mi matrimonio sí hubo violencia, y el motivo por el cual digo que no, es porque yo no quiero marcar con eso la vida de mis hijos”.

La empresaria aseguró que muchas veces Lupillo Rivera ha ofendido a su familia y a sus padres, además de realizar llamadas a sus hermanas para ofenderlas, y los más perjudicados son sus hijos.

“Han sido dos años de una ardua lucha en contra de mis sentimientos. Yo nunca he querido desearle a él algo mal”, comentó Mayeli Alonso.

En este mismo video, se dice que El Gordo y la Flaca lograron obtener unos documentos de la corte superior de Los Ángeles, California, donde la primera exmujer de Lupillo Rivera, de nombre María Rivera, cuando solicitó su divorcio, también solicitó una orden de protección, haciendo fuertes acusaciones de violencia doméstica, pues el cantante le había gritado y la había amenazado con golpearla por diferencias entre ambos por la manera en que estaban educando y disciplinando a su hija mayor, llamada Ayana.

También, en estos mismos documentos, María Rivera narra con lujo de detalles los fuertes castigos y golpes que Lupillo Rivera le daba a la pequeña Ayana, por lo que la orden de protección le fue concedida por la corte.

Una tarde de junio de 1996, se dice también en estos documentos que presenta el programa El Gordo y la Flaca, al llegar Lupillo Rivera a su casa y descubrir que dos de sus hijas no estaban, enloqueció y empezó a destrozar la casa, por lo que María Rivera llamó a la policía, pues temía por su vida.