Lupillo Rivera salió a defender a Belinda y aseguró que es una de las mujeres más hermosas que ha conocido

La cantante no se quedó atrás y le hizo un comentario muy atrevido al ‘Toro del Corrido’

Sin embargo, la ‘miel’ se vio opacada por varios internautas que le reclamaron a Lupillo por no haber hecho lo mismo con Mayeli Alonso

Luego de los extensos rumores sobre una relación amorosa entre Lupillo Rivera y la cantante Belinda, el ‘Toro del Corrido’ salió a aclarar la situación y defendió a Belinda sin sospechar que los internautas le reclamarían por no haber hecho lo mismo con su exesposa Mayeli Alonso.

En el video subido a su cuenta de Instagram, Lupillo Rivera comenzó aclarando su relación con la cantante: “Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos“.

Y detallando sobre la convivencia, el hermano de Jenni Rivera dio: “Empezamos a conocernos, salimos unas 4, 5, 6 veces, creo, a diferentes partes; al cine, a un evento, unas fiestas, pero nosotros simplemente somos amigos”, y agregó: “Les aclaro esto porque se ha especulado ya bastante tiempo y somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien y no la llevamos muy suave Belinda y yo”.

Además, Lupillo Rivera hizo lo impensable y defendió a ‘Beli’ e hizo una polémica revelación: “No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan muchas cosas feas, o nada feo porque es una dama, es una mujer que yo considero una persona de las más hermosas que yo he conocido en mi vida, física y por dentro”.

Pero enfatizó: “Somos grandes amigos y eso es todo lo que es”.