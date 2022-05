Lupillo Rivera confiesa que Jenni se le ‘manifestó’ en su concierto

Sintió que Jenni se manifestó

“Fue el último lugar donde mi hermana cantó y yo creo que tiene que ver eso”, dijo el integrante de los Rivera al presenciar todos los ‘problemas técnicos’ que hubieron durante su presentación. Se le cuestionó también si tienen algo planeado para el aniversario de la muerte de Jenni Rivera.

Respondió que aún no tienen nada planeado, además de que no son de ‘planear’. “No todavía no, la verdad. No nos gusta planear. Las cosas se tienen que dar a tu sentir y el sentido como debe de ser”. Finalmente, se le cuestionó sobre los problemas familiares que han estado enfrentando como familia. Archivado como: Lupillo Rivera Jenni se le manifestó