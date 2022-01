“La vez que falleció mi carnala me mandaron a mi a Monterrey, el gobierno mexicano me llamó directo y me dijeron: ‘nos queremos concentrar en que usted nos ayude con lo de su hermana y no queremos hablar con absolutamente nadie más’ (…) inmediatamente dije yo pues sí, es mi hermana y tengo que ver haber que hago”, mencionó. Archivado como: Lupillo Rivera confiesa

“Llegamos ya tarde al hotel, entonces les dije a mis carnales que yo iba a grabar, les dije me voy a meter a grabar una canción y desde ese momento no les gustó a ellos, me dijeron ‘¿por qué la vas a grabar?’ y yo les dije porque pues es lo que hago, yo me dedico a la cantada y esa es una manera de sentirme desviado de todo esto que está pasando”, aseguró. Archivado como: Lupillo Rivera confiesa

Lupillo envía sorpresivo mensaje para sus hermanos

Unos instantes después, Lupillo sorprendió a todos los internautas dando a entender que aunque no le gustaba hablar mal de su familia, no le gustaba que se dijeran mentiras sobre él que pudieran afectar su carrera artística, razón por la cual envió un contundente mensaje a sus hermanos:

“No me gusta hablar mal de mis hermanos y no me gusta hablar mal de mi familia pero ya cuando echan mentiras y me afecta a mi carrera y me afecta a mi persona, la neta no está correcto (…) hasta ahora me animo a hablar de esto porque como te digo no me gusta hablar mal de ellos pero ya, ya párenle cabr*nes no chingu*n”, dijo Lupillo.