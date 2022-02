“Mas o menos en el año del 91, Chalino ya estaba pegando local, ya era más reconocido, me acuerdo toda la cholada que también escuchaban a Chalino a todo dar. Ya el hacía más presentaciones, llenaba todos los días de presentaciones. En Los Ángeles trabajaba en quinceañeras, era un fenómeno en aquel entonces”. Cuenta Lupillo a través de su canal en YouTube.

“Inventan ellos a su criterio, ‘era narco, andaba aquí, andaba allá’, la gente hace su cuento. Hay una Tiktokera, que cuenta toda la historia al revés, y la morra creo tiene 17 años. Hace 30 años murió Chalino, entonces ella no sabe si la historia es real”, señaló Lupillo Rivera. (PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO AQUÍ).

Lupillo cuenta, que hay mucha confesión con respecto a la historia de como murió Chalino, que incluso existen personas en TikTok que cuenta la historia” al revés”. El intérprete de “El Pelotero” asegura que hay una Tiktoker que cuenta la historia “al revés”, cuando en las nuevas generaciones, no saben que fue exactamente lo que pasó.

Lupillo narra como un seguidor le comenzó a exigir una canción

Lupillo narra que hubo un fanático en el público que le solicitó una canción al intérprete, el cual, le pidió un poco de tiempo, debido a que esta canción no la pensaba interpretar. A lo cual, el “fanático” de Chalino lo comenzó a insultar y presionarlo para que cantara la canción que quería.

“Chalino fue a cantar a un salón en Coachella, ese día un seguidor se para y le pide una canción, que Chalino no cantaba, el no se la sabía. ‘Ahorita se la presento compa, porque esa no la canto yo'”, expresó Lupillo. “Así son todos los pin… artistas, se creen mucho y vales ma… Chalino”, contestó el “fanático”, Lupillo cuenta que Chalino insistía al seguidor que lo dejara cantar, mientras que el “fan”, le seguía diciendo que cantara la canción que le estaba pidiendo, contó Lupillo