Juan Rivera nombra “mal padre” a Lupillo

Lupillo Rivera le “saca los trapitos sucios a Juan Rivera”

Afirma que Juan hizo hasta lo imposible para no disolver a su familia “Y ahí te va” Tras ser acusado como mal padre por Juan Rivera, el cantante Lupillo Rivera no se queda atrás y mediante redes sociales le responde contundente a su hermano y le destaca todos sus “trapitos sucios”, afirmando que al menos él sí dejó vivir a sus hijos, dando a entender que Juan les había pedido a sus supuestas amantes que abortaran. Tal parece que el drama entre la familia Riversa sigue y está muy lejos de terminar, y es que después de que los hijos de Jenni Rivera pidieran manejar las empresas que su madre había dejado, los roces entre la dinastía se han vuelto cada vez más profundos y visibles. Juan Rivera tacha a Lupillo Rivera como “mal padre” Y es que, a pesar de que los hijos de Jenni Rivera ya tienen en su poder las empresas de su madre, las cuales están siendo manejadas por Jacqie Rivera, el pleito continuó ahora entre Lupillo Rivera y Juan Rivera, todo esto después de que Lupillo reafirmara que esas empresas les pertenecían a ellos por derecho. Tras esto, Juan, con quien tiene ya ciertos roces con su hermano Lupillo desde hace varios años, sacó una publicación, en donde acusaba al Toro del Corrido como mal padre, argumentando que así como cuida a sus sobrinos debería de cuidar a sus hijos.

Lupillo no se queda atrás y se va con todo en contra de su hermano Esto no solo desencadenó la furia de sus hijas, quienes tras ver la publicación de Juan Rivera salieron en defensa de su padre, afirmando que él no era ningún mal padre y que siempre velaba por el bien de ellos, mandándole un contundente mensaje a Juan Rivera, en donde le decían que mejor él debería de estar en la cárcel por robarle dinero a sus sobrinos. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, ya que tras ser llamado “mal padre” Lupillo Rivera no se quiso quedar atrás, y mediante sus redes sociales le mandó un contundente mensaje a su hermano, en donde no dudó en sacar todos sus “trapitos sucios” y afirmar que le pedía a sus amantes que abortaran.

Lupillo Rivera afirma que Juan le pedía a las mujeres que abortaran Mediante un live en Instagram, el cual tenía una duración de casi una hora, Lupillo Rivera atacó con todo a su hermano, y afirmó que solo lo estaba atacando porque quería “voltear el problema para él”, además de argumentar que él sí era buen padre y que no necesitaba de su consentimiento para serlo: “Él dijo que yo nunca he cuidado a mis hijos, él dijo que yo siempre he lastimado a mis hijos. A Ayana una vez le pegué, tenía 8 años, a Baby tres veces, a Abigail una vez le pegué una cachetada porque respondió y rezongó, a Angelica una vez le grité porque estaba haciendo cosas malas, a Lupita nunca le he pegado ni regañado, a L´Rey apenas el otro día”.

Suelta tremenda bomba en contra de Juan “Todos mis hijos los he mantenido al 100%, Juan dice que nunca he mantenido a mis hijos y nunca los he cuidado. Señor yo no tengo que estar diciendo estas cosas para alabarme a mi mismo, eso no me hace mejor padre, es mi deber y yo he cumplido. A tú manera no voy a hacerlo, no debemos tener tu consentimiento”. Tras reafirmar que él no necesitaba que Juan le diera su consentimiento para saber que es buen padre, Lupillo Rivera soltó tremenda bomba al confesar que su hermano le pagaba a las mujeres para que abortaran los hijos que estaban esperando de él para no arruinar a su familia.

