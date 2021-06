El diseño del nuevo tatuaje de Lupillo Rivera causa miles de burlas

En internet los memes del nuevo tatuaje de Lupillo no se hicieron esperar

Lupillo Rivera da a conocer como se borró a Belinda del brazo Lupillo Rivera recibe miles de burlas por tatuaje. Desde el pasado 12 de mayo que el cantante Lupillo Rivera se quitó del brazo el tatuaje que tenía del rostro de Belinda, con quien hace meses se le relacionó sentimentalmente, sin embargo, ella siempre negó dicha relación. Fue cuando Belinda y Nodal dieron a conocer su compromiso que iniciaron las especulaciones sobre que pasaría con la marca que el “Toro del corrido” llevaba en su piel, los rumores apuntaban que so lo quitaría, aunque nada se confirmó hasta que fue el propio Lupillo quien puso fin a las especulaciones. Lupillo Rivera burlas tatuaje: Documenta el proceso Lupillo Rivera tomó la decisión de borrarse el tatuaje del rostro de Belinda por respeto a su actual pareja, su prometida Giselle Soto, así lo reveló en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que se aprecia el proceso para desaparecerlo de su brazo. Fue el pasado 12 de mayo, cuando el cantante acudió a Ciudad Guzmán, Jalisco, a borrarse el tatuaje que meses atrás le prometió a la intérprete de “Sapito”, que no se quitaría nunca. Aunque en el pasado dio su palabra de que lo iba a tener hasta el día que se muriera, reconoció que decir esto había sido una equivocación, y que en este momento de su vida deseaba darle el lugar a su pareja, informó la agencia El Universal.

Lupillo Rivera burlas tatuaje: Dice que su hijo eligió el diseño “Estoy muy contento de poder haber tomado esta decisión, en primer lugar es darle el lugar a mi prometida Giselle, por eso, cada mujer se merece su lugar; yo sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos, ahorita tenemos que darle su lugar a mi mujer y por eso tomé esta decisión”, reiteró. La novia de Lupillo se encargó de capturar el momento en el que el rostro de Beli, prometida del Christian Nodal, desaparecía de la extremidad de Rivera, en dicho video el cantante aseguró que fue su hijo L’ Rey quien eligió el diseño del “nuevo tatuaje” que después causaría muchas burlas.

Lupillo Rivera burlas tatuaje: “Yo soy hombre, no chin…” “Lo estoy haciendo para darte tu lugar como mujer, yo soy hombre, no ching….”, expresó segundos antes de que comenzara el proceso, el cual, aseguró, fue muy doloroso. “Ya quedó, ahora sí como un brochazo”, expresó Lupillo cuando el tatuador finalizó. Al término del video, Lupillo agradeció al público que siempre lo ha apoyado, y también mandó un saludo a todos aquellos que lo critican por haberse borrado el tatuaje de Belinda. “A todos los que me critican, que bueno que están aquí conmigo, qué bueno que los hago sonreír y batallar”, expresó con una sonrisa.

Lupillo Rivera burlas tatuaje: ¿Un mensaje para Belinda? El video, que suma casi 749,132 reproducciones, fue acompañado por este mensaje: “¡El video más esperado por ustedes!. Mis mejores deseos para todos los enamorados, esto es algo que hago por respeto a mi prometida muchas gracias por todo su apoyo”, se lee. Muchos de sus seguidores aplaudieron que ahora que Lupillo está comprometido, se haya borrado el tatuaje de Belinda, mujer de la que estuvo locamente enamorado en el pasado y de quien habló públicamente, calificándola como “la mujer más hermosa”.

Lupillo Rivera burlas tatuaje: Deja atrás a Belinda En septiembre del 2020, Lupillo Rivera, de 49 años, le gritó al mundo que estaba nuevamente enamorado, que había dejado atrás a Belinda; en sus redes sociales posteó un video en el que presumió su relación con Giselle, una joven de Jalisco de 26 años. “Antes de que alguien más te lo cuente… Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento , pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella … Amor, gracias por lo que has hecho en mi durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Sí es bella por fuera, por dentro es más”, se lee en el mensaje que acompaña el material. VER VIDEO DE CÓMO SE QUITÓ EL TATUAJE AQUÍ

Su nueva pareja La empresaria Giselle Soto respondió el mensaje de una manera muy amorosa, enfatizando que a pesar de los momentos difíciles por lo que Lupillo ha pasado, es un hombre asombroso. “Amor. Eres un rey que ha pasado por muchas cosas en su vida, y aún te mantienes fuerte y asombroso como eres…” “Te seguiré amando más y más con cada día… hasta el fin del tiempo”. Lupillo está tan enamorado, que hasta ha comparado a su prometida con Shakira, pues recientemente colgó una foto en la que compara a ambas, además, según dijo en su video, ella fue la causa por la que se borró el tatuaje de Belinda.

No les gustó el nuevo diseño del tatuaje Sin embargo, los cibernautas se lanzaron en contra del diseño de “mancha” en el que terminó el famoso tatuaje de Belinda que Lupillo Rivera tenía en el brazo. “Qué decepción, como se dice por acá: ‘mucho ruido y pocas nueces’, pensé realmente que de verdad sería un trabajo fregón y todo quedó en una vil mancha”. “Qué es esa pendejada de manchar la piel así, el no sabe que va pa’ viejo abuelito y eso se va a ver súper horrible”, “Es para recordarle que deje de hacer pendejadas”, “yo creo que es para llamar la atención eso es lo que le gusta a él. No es comprensible que teniendo la lana que tiene no pueda pagar para que le quiten el tatoo con láser, ridículo”.

Le llueven los memes Además de las críticas, los usuarios de internet se pudieron muy creativos con varios memes que circulan en internet en donde hacen burla del nuevo diseño del tatuaje del cantante, que ahora luce como una mancha negra, material que dio muchos memes. Y las críticas en Instagram continuaron: “No pues woow, qué diseño jajaja”, “Hahahaha ches rayones se hiso”, “Lupe se serio mijo, yo hasta apagué el TV para ver tu vídeo y me sales con ese brochazo”, “Brother no me agrada el diseño, es una mancha negra?”.

Le dan sugerencias al cantante En el Instagram oficial de Lupillo las críticas continuaron, y hasta le dieron ideas de mejores diseños: “Le hubiera puesto nomas un antifaz”, “Omg solo rayas yo pensé que te avías hecho algo más”, “Te hubieras hecho una pantera negra”, “Te lo hubieras dejado como estaba”. “Jajajaja ay Lupillo que bárbaro te lo hubieras dejado”, “Hablando de pendejismo…”, “No lo creo eso, está muy feo”, “Que manchado tu tatuaje”, “Brochazo viejo… vámonos jajajaja”, “Te quedó peor mejor te lo fueras dejado como estaba”, “Belinda chamuscada”.