¿Era necesario hacerlo?

Lupillo Rivera hace broma de la guerra y lo paga caro

Usuarios se le van con todo al hermano de Jenni Rivera Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo entero luego de que se diera a conocer que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó una “operación militar en especial” en Ucrania, por lo que las bromas sobre este delicado tema salen sobrando, aunque tal parece que el cantante Lupillo Rivera no hizo caso y lo pagó caro. Por medio de sus redes sociales, el hermano de Jenni Rivera compartió una polémica publicación con motivo del reciente lanzamiento del tema musical La tóxica, y aunque algunos famosos, entre ellos la modelo y actriz venezolana Alicia Machado se rieron con su ocurrencia, a la mayoría se les hizo algo de muy mal gusto. Lupillo Rivera listo para el Cumbia Machine Tour A principios de este mes, se informó que artistas de la talla de La Sonora Santanera y La Sonora Dinamita, además de Erik Rubín, Ely Guerra, Benny Ibarra, Víctor García, Susana Zabaleta, Edwin Luna y Lupillo Rivera, entre otros, formarían parte del Cumbia Machine Tour, el cual hasta el momento tiene dos conciertos programados. “¿Ya compraste tu boleto?… Este show va a estar muy perrón, no te lo puedes perder!”, escribió el también llamado Toro del corrido horas antes de entrar en una polémica por hacer una broma de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque parece que no se arrepintió de hacerlo, pues hasta el momento no ha ofrecido disculpa alguna.

El hermano de Jenni Rivera y su buen corazón Pero no todo han sido polémicas en la vida de Lupillo Rivera, simplemente cabe recordar todo lo que se dijo tras su rompimiento con la cantante mexicana Belinda, pues en una de sus más recientes publicaciones se puede ver cómo le compró chicles a una pequeña a la que subió al escenario. Los aplausos no se hicieron esperar… “Gracias por compartir este gesto que pasó en Santa Ana Maya, Michoacán… Nunca tengo la oportunidad de ver estos videos y nunca había sentido el cariño del público… A veces los artistas no sabemos cómo cambiamos la vida de la gente… Esto es un poco de cómo agradecerles todo su apoyo… Los quiero un ching… mi raza” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Gracias Dios por permitirme ser hijo de este gran hombre”: Lupillo Rivera “Feliz cumple a mi padre Pedro Rivera. Gracias Dios por permitirme ser hijo de este gran hombre que ha dado todo por mí, siempre intentaré ser como él, pero me falta mucho para llegarle al viejo… Te amo, padre”, expresó Lupillo Rivera en su cuenta oficial de Instagram con motivo del cumpleaños de su papá. A pesar del noble gesto del cantante, hay que recordar que las cosas entre los integrantes de la familia Rivera no marchan de lo mejor. En el festejo de cumpleaños del padre de Jenni Rivera, Lupillo brilló por su ausencia, al igual que su hermano Gustavo. Los que si estuvieron presentes fueron Pedro Jr, Juan y Rosie, incluso, hasta la Señora Rosa (Archivado como: Lupillo Rivera hace broma de la guerra y lo paga caro).

Comparte una faceta poco conocida de él Hoy en día, tras su divorcio de la empresaria Mayeli Alonso, Lupillo Rivera tiene una relación (incluso se asegura que ya se casaron) con Giselle Soto, por lo que no es muy común que el cantante se deje ver con sus hijas, aunque en esta ocasión hizo una excepción y contó lo que hizo con la pequeña Karizma en noviembre del 2018. “Wow… Hace tres años que llevé a mi niña @karizmarivera a conocer a su ídolo @camila_cabello… Qué bien me la pasé esa noche… Gracias Camila Cabello, eres una persona genuina y sí, algunas veces molesto a Karizma y le digo comentarios negativos de ti y no me hablará por días, pero amamos tu música” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Lupillo Rivera llega a los 50 años de vida “Hoy cumplo 50 años de vida… Gracias Dios por darme esta gran oportunidad de ver mis 50…. gracias por mi salud porque con esa puedo lograr todas mis metas… gracias por mis hijas que me brindan el más puro y sincero amor… Gracias por mis dos mejores amigos que me regalaste: mi padre y mi hijo LRey…”, escribió Lupillo Rivera el pasado 30 de enero con motivo de su cumpleaños. Antes de despedirse y dar paso a los festejos, el cantante también agradeció por “los pocos amigos que tengo” y por su “amore”, Giselle Soto: “Y miles de gracias por este gran público que tú me has permitido tener por tantos años de carrera artística… ellos han estado conmigo en las altas y de las mas bajas que he vivido”.

¿En qué problemas se metió el hermano de Jenni Rivera? “Si México tiene qué apoyar en la guerra, propongo que se lleven a todas las tóxicas, esas duran un ching.. peleando. Sonrié, es gratis”, escribió Lupillo Rivera sin imaginar todo el revuelo que provocaría, aunque algunas personalidades, como Alicia Machado (como se mencionó anteriormente), le mostraron su apoyo. “Cero chistoso, yo no le encuentro lo chistoso a los memes de la guerra”, “Queremos paz, no destrucción masiva…”, “Creo que es un tema muy serio lo de la guerra como para que te burles de esta manera”, “Y para los que no entienden, no creo prudente hacer chistes de una guerra que está ocurriendo”, expresaron algunos usuarios.

Tachan a Lupillo Rivera de insensible A pesar de que varios admiradores captaron que se trataba de una broma respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, otras personas no pensaron lo mismo: “Hay que ser insensibles para estar vacilando con el dolor ajeno”, “No creo que sea momento de hacer bromas sobre la guerra”, “Qué corriente tipo”, “Cómo hacen chistes de la desgracia de otros”. “En medio de semejante tragedia la que están viviendo en Ucrania, no me parece chistoso tu estado”, “Qué comentario tan más pendej…”, “Qué mal chiste”, “Qué mal chiste el tuyo que te burles de la gente que no tiene culpa de nada, créeme, súper mal”, “No veo el chiste”, “Te hará más famoso por insensible”, “No le encuentro la gracia a una desgracia” (Archivado como: Lupillo Rivera hace broma de la guerra y lo paga caro).