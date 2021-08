Lupillo Rivera posteó un video en Instagram ‘pisteando’

¿Estará dolido? El cantante aparece cantando canciones de Chalino Sánchez

Medios asegura que hoy se casan Belinda y Nodal, en España

¿Está dolido? El cantante Lupillo Rivera posteó un video disfrutando de su vacaciones en Turcas y Caicos, pero, aunque se le ve disfrutando de su tiempo con amigos, Rivera parece estar ‘pisteando’ al son de la música de Chalino Sánchez, mientras los demás parecen disfrutar de el paseo en yate que están tomando.

Parece ser que el cantante sabe de los rumores que indican que hoy se casa Belinda con Christian Nodal, en España. ¿Será esa una razón para irse a un lugar paradisiaco y no parar de beber? Puede ser. El cantante ya no ha querido expresarse de su ex novia después del escándalo que se formó con las indirectas de lanzó el prometido de Belinda y por supuesto, cuando cubrió el tatuaje de Belinda.

Lupillo Rivera Belinda dolido: ¿Sigue de fiesta?

Lupillo Rivera, expresó en diferentes ocasiones sus sentimos hacia Belinda. Cuando la cantante aún no estaba comprometida, él solía hablar sobre su relación comentando que ella había sido una persona muy importante en su vida; posteriormente, cuando Belinda conoció a Nodal la situación cambió totalmente y ahí empezó la polémica.

Al parecer, el cantante no olvida a su exnovia y precisamente hoy, que se sospecha es la boda de Belinda con Nodal se le vio bastante ‘alegre’ tomando un par de tragos con amigos en un yate. ¿Será que se enteró de los rumores? Eso parece, ya que Lupillo Rivera no ha parado la fiesta con las canciones de desamor de Chalino Sánchez. Archivado como: Lupillo Rivera Belinda dolido