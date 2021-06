“Naco y ardido”, “pues también se comieron varios a su novia teibolera a su Shakira región 4”, “jaja pues aunque les duela es la verdad, Lupillo comió primero que el Nodal, la verdad no peca, pero incomoda”, “los caballeros no tienen memoria”, fueron otras de las ‘condenas’ de la gente.

“SE QUEDÓ VESTIDO Y ALBOROTADO”

La reacción de Lupillo Rivera fue suficiente para hacer todo un escándalo: “Lupillo a lo mejor por eso te dejó, por que no le gustó lo que había, por algo se va a casar con Nodal y a ti negó a más no poder! Lo importante no es ser el primero si no el último y el oficial”.

“Y la pende%0t@ de la novia risa y risa, al rato así también va a decir se ella”, “bien ardido que lo dice”, “se le nota lo ardido, se quedó vestido y alborotado”, “corriente! No sé que hace esa mujer con él”, “quiere llorar, quiere llorar”, le dijeron más internautas. Archivado como: Lupillo Rivera