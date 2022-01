Juan culpa a Lupillo Rivera.

Lupillo trató de frenar la carrera de Jenni Rivera.

Los problemas para la dinastía no paran. Lupillo arruinó carrera Jenni. Estos días han sido muy problemáticos para los Rivera y es que desde que Chiquis decidió romper el silencio y argumentar que un familiar cercano robó una gran cantidad de dinero de las empresas que su fallecida madre dejó, las polémicas se han desatado en todo su esplendor. A través de artículos publicados por Mundo Hispánico nuestros lectores han sido testigos de todos los zafarranchos que la dinastía Rivera ha protagonizado a lo largo de estas dos semanas, desde fuertes acusaciones, chismes, agarrones a palabras entre tantas cosas más. Y déjenme decirles que los problemas no paran. Se desata otra polémica en la vida de los integrantes de los Rivera Días pasados compartimos como los hijos de La Diva de la banda atacaron a sus tíos Juan y Rosie por razones de desfalco en las empresas de Jenni, luego de esto fuimos testigo de como la disputa entre los nietos de doña Rosa y sus hijos continuaba más y más al punto de que la pobre señora tuvo que ser atendida de inmediato en un hospital. Por otra parte vimos que don Pedro sin preocupación alguna se enfocaba en disfrutar de su lujoso auto el cual se rumoraba que lo había adquirido con las ganancias de Jenni. Posterior a eso, Juan y Rosie salieron a defender su nombre por lo que todo se tornó aun más complicado para la dinastía.

Miembros de la dinastía Rivera siguen en disputa tras la polémica de Chiquis Tras el tremendo escándalo, Lupillo Rivera junto a su hija salieron a defender a los hijos de La Diva de la Banda y algo muy inesperado sucedió, Mayeli, la ex del cantante también se unió a la pelea de la dinastía dejando en claro que ella estaba dispuesta a todo, incluyendo los golpes en caso de ser necesario con tal de defender a Chiquis y sus hermanos. Luego de eso aparece la señora Pita, hermana de doña Rosa haciendo fuertes declaraciones y poniéndose del lado de Chiquis dándole toda la razón y afirmando que fueron más de 80 mil dólares los que habían robado tanto Juan como Rosie Rivera cuando trabajaron en la empresa.

Los problemas no cesan para cada uno de los integrantes de los Rivera Pero que creen… Ahí no termina todo, pues Juan Rivera ofreció una rueda de prensa para aclarar todas las especulaciones que se estaban levantando en contra de su nombre y de su hermana, dándole continuidad a esta gran problemática que está atravesando la familia. Ahora, según Juan, resulta que Lupillo Rivera trató de frenar la carrera artística de Jenni, ¿será que quiere tapar el sol con un dedo?. La dinastía cada vez se nota más separada y últimamente pelean por todo. Para sacarte de todas las dudas en este artículo te daré los detalles. Archivado como: Lupillo arruinó carrera Jenni.

Juan revela que Lupillo Rivera trató de frenar la carrera de La Diva de la banda De acuerdo a lo que difunde el portal La Vibra en una entrevista realizada para el programa ‘El gordo y la flaca’, el productor musical aseguró que Lupillo Rivera trató de parar la carrera de Jenni, “¿Tú sabes el daño que has causado? ¿Tú sabes lo que vivió mi hermana contigo? Tú lo sabes, bro… No es bueno navegar con bandera de santito porque luego sale la verdad siempre”, plasmó en una carta. “Esta carta está firmada por mi hermana. Esta carta está escrita por ella. La gente cree que esto empezó ahorita, después de que Jenni se fue. No. Esto tiene años, bro”, argumentó ante las cámaras de Univision. De acuerdo al portal citado ha sido el mismo Lupillo Rivera quien ha desestimado las declaraciones.

Lupillo Rivera afirma que nunca trató de frenar la carrera de La Diva de la banda Según La Vibra, Lupillo Rivera aseguró que era completamente falso que él tratara de frenar la carrera de su hermana, sino que fue todo lo contrario, afirmó que trató de ayudar a Jenni a toda costa incluyéndolo a él, quién fue su manager por cierto tiempo. Tras estos rumores resurge un video en el que doña Rosa ofreció una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Tv en donde compartió que Lupillo Rivera no permitía que su hermana Jenni abriera los conciertos que él proporcionaba tras sus exitosas giras. Archivado como: Lupillo arruinó carrera Jenni.

Doña Rosa revela que Lupillo jamás permitió que Jenni Rivera abriera los conciertos “En algunos casos no quiso que ella abriera. Le abría Maribel Guardia, Lorena Herrera, mujeres que tenían el cuerpo, pues, bien, aunque no cantaban tan bien como su hermana. Pero después lo logró ella y llegó a grabar con todas las voces”, expresó la señora Rosa. “Ya cuando vio que su hermana estaba preparada, que lo que era tenía voz y que con eso la hacía, yo pienso que sí se arrepintió. Pero como en ese tiempo traía un manager que no quería a Jenni”, agregó doña Rosa ante las cámaras del programa ‘De Primera Mano’ durante la entrevista. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Lupillo Rivera dice que apoyar a sus sobrinos no lo hace más famoso A través de la cuenta de Instagram de Lupillo Rivera circula un reciente video en donde decidió hablar de las acusaciones que su hermano Juan hizo en contra de su persona, en donde revela que el apoyar s sus sobrinos tras la polémica no lo hace más artista, “Eso no quiere decir que estas 6 mil personas que están aquí en el Instagram y las 8 mil que están en Facebook eso no quiere decir que van a escuchar mi música”, expresó. “No dejen que gente como él o sea trate de decir que yo estoy haciendo esto por publicidad”, comentó a través de un live que se encuentra en su Instagram. “Esto que yo estoy haciendo por mis sobrinos no es pa’ hacerme más famoso, no lo es”, agregó durante la transmisión que realizó. Archivado como: Lupillo arruinó carrera Jenni.

El ‘Toro de los corridos’ responde a las acusaciones de Juan Rivera En la transmisión que realizó Lupillo Rivera no aclaró las dudas que surgieron tras haber sido acusado de frenar la carrera artística de La Diva de la banda, pero lo que sí dejó en claro es que él va a seguir apoyando a sus sobrinos porque lo merecen y volvió a afirmar que no lo hace por publicidad. Luego de eso en forma sarcastica mencionó que quizá sería buena idea el realizar un corrido con todo lo que está atravesando la dinastía de los Rivera tomando con humor la situación que como familia están pasando, comentó que lamentablemente la gente alimenta más los problemas a causa del morbo pero que él no es el tipo de persona que sale a responder cosas tan personales como su hermano Juan. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Chiquis desató polémica dentro de la dinastía Rivera No hay que olvidar que las declaraciones de Chiquis han llegado a distintas partes, lo que ha provocado que la misma Jacqie quien asumiera el mando de las empresas de su madre. “Estoy emocionada de asumir el puesto de directora ejecutiva de estas dos empresas para preservar el legado y la reputación (al igual hacer crecer) de estos dos negocios que mi madre dejó en manos de mi tía Rosie y ahora a mí”, dijo. Y aunque que no se pronunció directamente sobre su problema familiar, Chiquis si lo ha hecho. “Tuvimos nuestras dudas durante mucho tiempo, pero no quería entrar en ese tema porque sabía que causaría problemas. En enero de 2021, decidí escuchar a mi hermano y contratar a un abogado para averiguar cómo estaban las finanzas de los negocios y el fondo que dejó mi madre”, comentó en su podcast ‘Chiquis and Chill’.

No pidieron auditoria a Rosie, se trataba de una contabilidad de la empresa “Johnny es el que ha estado lidiando con el abogado, y lo que pidió (a mi tía) no fue una auditoría, sino una contabilidad. Como beneficiario tiene derecho a pedirlo y mi tía Rosie tenía la obligación de darnos esa información anualmente, pero nunca lo hizo… y cuando lo pedimos se generó un gran revuelo y no entendimos por qué creo que el que no hace nada tiene miedo”, dijo en ese entonces. Cada vez los problemas entre la dinastía son más notorios y se ve más pronunciado su distanciamiento, ahora que todos han sacado ‘las garras’ la problemática se vuelve aún más grande, pues en vez de apoyarse mutuamente se insultan unos a los otros y hasta se levantan falsos. Archivado como: Lupillo arruinó carrera Jenni. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.