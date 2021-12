Aunque no se especificó el año en que ambos tuvieron su romance, contó que también Galilea Montijo era llenada de regalos costosos por parte del capo, pues le daba joyas, accesorios de diseñador e incluso en una ocasión fue testigo de cómo Beltrán Leyva le otorgó a la conductora de ‘Hoy’, un reloj ‘Rolex’.

El capo habría ayudado a sacar de la cárcel a la hermana de Galilea Montijo

Otro dato ‘turbio’ que brindó el ex guardia de seguridad de Arturo Beltrán Leyva para la periodista Anabel Hernández fue el hecho de que el capo supuestamente ayudó a Galilea Montijo para sacar a su hermana de la cárcel… “A mí me tocó mirarla tres veces, por eso me consta”, aseguró el hombre.

También compartió detalles de cómo Galilea Montijo se vestía cuando iba a ver a Arturo Beltrán Leyva: “Siempre iba bien vestida, elegante, en una ocasión con un pantalón, después con vestidos pegados, siempre muy elegante y hasta con abrigo”, reporta el hombre según la nota de Milenio.