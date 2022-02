Belinda tendría una mansión en EEUU

La ex de Christian Nodal hace negocio con la casa

Se filtraron fotos del emporio de la mexicana-española

Lo peor que pudo pasarle a Belinda estos días, fue romper su compromiso con Christian Nodal, pues para su mala fortuna, la fama que se ha hecho de deudora e ‘interesada’ le está cobrando la factura y los ataques están a la orden del día, tan es así que ahora interpondrá acciones legales contra quienes ella considere la están vulnerando, sin embargo al mismo tiempo se filtran fotos de la mansión de Belinda.

La ex de Christian Nodal lleva toda su vida trabajando y nadie le ha regalado nada, y ella lo ha dejado muy en claro en sus historias de Instagram, sin embargo, ahora se filtran fotos de la impresionante mansión de Belinda en EEUU, específicamente en Los Ángeles y el valor es asombroso.

Belinda está pasando duro momento emocional

La mexicana española estaría desesperada por volver con Christian Nodal y no sólo eso, tratando de mediar los rumores, chismes, ataques y críticas que se han vertido en su contra tras la ruptura con el intérprete de ‘Adiós Amor’, pero ahora, Chisme en Vivo a través de su Instagram sacaron a la luz imágenes de la mansión de la cantante.

La actriz que pronto estrenará una serie de Netflix que filmó en España el año pasado, estaría endeudada con el SAT, pero tiene un as bajo la manga, además de su negocio de productos de belleza y de salud, pues no tiene contrato con disquera desde hace años por supuestos problemas económicos para solventar gastos en videos, pagos a productores, etc.