El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia en el estado por la entrada de la tormenta tropical Cristobal, de acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias de USA Today.

Ante la peligrosidad del mismo, el meteorólogo Dennis Feltgen dijo: “Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera al menos a 24 millas del centro, esa es una gran tormenta”, según informó el portal de noticias.

Actualmente la dirección del fenómeno natural amenaza el centro del estado, por lo que ya se lanzó la advertencia a sus habitantes.

La tormenta avanza peligrosamente hacia zonas muy pobladas de la entidad, y los expertos han advertido que este tipo de tormentas puedes desencadenar huracanes.

Cristobal pasó de una depresión tropical a una tormenta, por lo que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), alerto de su peligrosidad.

Los vientos sostenidos se fortalecieron a medida de 50 millas por horas y hasta la tarde de este sábado se ubicaba a 360 millas donde desemboca el río Mississippi.

Sin embargo, frente a la fuerza de este fenómeno natural no se prevé que se convierta en huracán, debido a la condiciones climatológicas. Por eso el gobernador de Luisiana lanzó un estado de emergencia.

Lo que sí anunció el Centro Nacional de Huracanes es que para este fin de semana se pronostican fuertes lluvias que continuarán al inciio de la semana próxima.

Ante este panorama, se vaticinan inundaciones de consideración que podrían alcanzar una altura de 5 pies sobre el nivel del suelo.

Esto sucedería sobre el río Mississippi mientras que en la extensión de la costa Morgan City se espera que sea de cuatro pies cuando mucho.

De acuerdo al USA TODAY, Jeff Jellets, Coordinador de Desastres del Territorio Sur del Ejército de Salvación, dijo sobre las acciones de prevención y protección para la ciudadanía: “Pusimos nuestros equipos de desastre y 70 unidades móviles de alimentación en espera”.

Y luego agregó: “Nos mantenemos en estrecha coordinación con los funcionarios locales, monitoreamos el camino de la tormenta y, una vez que la tormenta toca tierra, obtenemos evaluaciones de daños”.

Todas estas acciones están coordinadas por los las autoridades de salud de los Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias así como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La colaboración tan estrechas entre estas autoridades se deriva también a que deben cumplir con las especificaciones emitidas durante la pandemia por el coronavirus.

Los trabajos de protección deben estar ligados a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Suld sobre todo en lugares que podrían funcionar como refugios.

Motivo por el cual ya se preparan acciones para revisar a los habitantes en cuanto a su temperatura, limpieza y desinfección del lugar, uso de mascarillas y guantes, etcétera. Fue por eso que Luisina está en estado de emergencia.

Además, se busca que sean las menos personas posibles las que se encuentren en uno de estos lugares para evitar la propagación del Covid-19.

A look from above of #Cristobal this afternoon. Winds will increase to tropical storm force Sunday morning for parts of the northern Gulf Coast. Preparation should be competed as soon as possible.

Find and follow your local NWS office at https://t.co/GWrG0hTRHN pic.twitter.com/WPoG1Q9dhP

— National Weather Service (@NWS) June 6, 2020