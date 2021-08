Luísa Sonza lanza el segundo álbum de su carrera: “Doce 22”

“Fue una mejora en mi carrera y en mi vida”: Luísa Sonza

En este sentido, Luísa Sonza aprovechó para concebir la estética visual del proyecto con una inmersión en la década del 2000, trayendo su propia versión de una época marcada por divas del pop, como Britney Spears y Christina Aguilera. Esta década es también la inspiración para el nombre del álbum, una alusión a ‘Sweet 16’, una celebración que en algunos países marca el inicio de la madurez en la vida de una niña, y también a ‘My Super Sweet 16’, un reality show de MTV, que durante más de 10 años hizo de la vida de las niñas un espectáculo a los ojos de los espectadores, similar a lo que le sucedió a Luísa en 2020, cuando cumplió 22 años.

“Me engañaron, era el 21 de julio de 2020, mi cumpleaños, Luísa me llamó y me dijo ‘¿Puedes venir a mi casa? Estoy empezando el proceso de mi álbum”. Desde entonces, ¡todo ha cambiado! Me metí tanto en este proyecto que en tres meses me convertí en productor y director musical de ‘Doce 22’. Para mí, sin duda, fue una mejora en mi carrera y en mi vida. Y, por supuesto, una super experiencia poder trabajar con uno de los principales cantantes pop del país. Pude vivir al lado de Luísa, ver todo lo que pasó en el último año, y lo usamos como combustible para responder a todo esto con MÚSICA. Fue un gran desafío para nosotros, y vivirlo desde el interior trajo muchas ideas a las canciones de “Doce 22”. Fue un proceso muy intenso y, como el disco, lleno de sentimientos. Estoy muy feliz y espero con ganas el lanzamiento”, dijo Douglas Moda.