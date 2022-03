“Entonces, cuando estaba buscando productos que me llenaran este hueco que tenía, de información, seguía en la radio y decía bueno, pues ¿Qué escucho la tele?, ¿Dónde prendo para ver buenas noticias?, para ver programación, que me levantara el ánimo, pues no encontré algo que dijeran wow, esto es lo mío. Así que buena vibra nació de esa necesidad que teníamos nosotros de consumir productos que nos llenaran el corazón de optimismo”.

“Entonces llegó el momento en que yo personalmente también estaba teniendo ataques de ansiedad. Mi psicóloga me dijo sabes que Luis, tienes que hacer ponerte a dieta de noticias, que tienes que solamente enfocarte en lo que es positivo para ti. Entonces hice como un détox, básicamente de redes sociales, también de un montón de cosas y eso me ayudó”.

“Antes de hablar abiertamente de mi orientación sexual, dije bueno, si las personas no responden como yo espero, entonces pues quizá este medio no es para mí, porque yo ya estoy cansado de pretender ser alguien que no soy y creo que muchas personas se pueden identificar con mi historia. Entonces yo creo que es una reafirmación de que muchos y muchas han pasado por situaciones similares, entonces se identifican y eso es lo que nos ha ayudado a conectar”.

“Si es literal, un sueño hecho realidad, el ir manejando de repente en las calles de Los Ángeles o ver las variantes donde están nuestras fotos y decimos wow. O sea, jamás lo soñábamos y no pensábamos, a lo mejor a veces que fuese a hacerse realidad o hacerse tan pronto, entonces es como una reafirmación de que he tomado las decisiones correctas”.

“Así fue que comencé dando volantes y después ayudándoles a cargar las carpas y los cables. Y luego después me dieron chance de ayudarles a los locutores en sus eventos que tenían. Poco a poquito he ido creciendo, empecé en radio. En 2004 trabajé seis años en Univisión Radio y después fue que di el brinco a tele en 2011. En febrero de 2011 comencé en Despierta América ya hace 11 años”.

“Yo soñaba con trabajar en la tele desde que tenía 11 años. Entonces como que comencé a trazar el caminito poco a poquito. Y en 2004, justo cuando me gradué de la universidad, estudié la Licenciatura en Comunicación. Tuve una oportunidad, un amigo me dijo ‘andan buscando gente que dé volantes en una estación de radio para un festival del 5 de mayo’ y dije yo voy”.

“Trato de que mis reportajes, mis intervenciones, cuando yo presento cualquier programa, cualquier plática que tengamos que sea de ayuda a alguien más. A lo mejor es simplemente ponerle una sonrisa en su rostro. Lo mejor es informarles, a lo mejor es reconfortar, inspirar, pero que siempre sea para alguien más. No, nada más para mí, porque así, si me enfoco en mí, pues nunca voy a hacer nada”.

“¿Cómo me he mantenido?, pues con mucho trabajo. No es fácil, tiene que gustarte mucho porque es muy pesado, hay días muy largos, a veces hay que perderse cumpleaños, hay que perderse fechas especiales de la familia, hay que invertir bastante tiempo, pero a final de cuentas es muy reconfortante. Yo siempre trato de ofrecer mi trabajo a las personas que me están viendo, que me están escuchando”.

“Mucho la extraño, no tienes idea. Todos los días cuando uno pierde a alguien, yo creo que siempre dice uno ah, estoy bien, y de repente pasa la mosca y te sueltas ahí chillando. Yo le diría a mi mamá que estoy muy orgulloso de ella, que la quiero, que la amo con toda mi alma. Sí, yo sé que mi mamá también estaba muy orgullosa de mí, no de lo que hice profesionalmente, no de que trabaja en la tele, en la radio del show número uno. O sea, nada de eso”.

“Les dijo que era gay y los niños comienzan a hacerle bullying. Jamel el solito no aguanto la tristeza, el miedo o la vergüenza del bullying y se suicidó. Después de que el niño se muere, la gente comienza también a decirle a la mamá que ella tenía la culpa de que su niño se hubiera suicidado porque ella lo puso a estilos de vida alternativos y que un niño de 9 años no puede saber que es gay”. Archivado como: Luis Sandoval Buena Vibra

“Ahora hay bullying en la escuela, salen y en internet y en las redes sociales y en todas las plataformas donde los niños estén, no hay escape. Entonces dije lo que puedo hacer, puedo contar mi historia. Tengo una ventana enorme que es Despierta América y si mi jefa me está dando la oportunidad, me está dando el apoyo. Lo voy a tomar porque yo creo que hay miles, sino millones de personas en Estados Unidos que se van a identificar con mi historia y que piensan que son los únicos pasando por esa situación”. Archivado como: Luis Sandoval Buena Vibra

“Yo decidí hablar abiertamente en Despierta América sobre mi educación sexual, porque sé, porque hay niños, hay jóvenes que se están quitando la vida. O sea, afortunadamente yo tuve apoyo. Yo crecí en una generación donde el bullying no estaba tan fuerte como es ahora. A través de las redes sociales, no existían las redes sociales, ahora los niños no pueden escapar”.

¿Tú de niño nunca te sentiste rechazado, cómo viviste tu infancia, tu adolescencia?

“También fue pesada, o sea, también me tocó el bullying y me tocó esa confusión de querer ser alguien que no puede ser, mi cuerpo, mi espíritu me decía sal, tú no eres así. O sea, me sentía diferente. En la escuela siempre el bullying fue pesado, sobre todo los últimos años de la primaria, quinto y sexto de primaria. No te miento, si en alguna vez llegó a pasar por mi mente la idea del suicidio. Jamás lo intenté, pero si llega a pasar, porque dices ¿Cómo puedo salir de esta situación?”.

“Si soy infeliz, si no estoy a gusto, si no veo una salida, a veces la salida de repente es esa. Entonces solamente pasó por mi mente. Yo entiendo perfectamente lo que los otros niños y niñas están pasando. Así que desde mi perspectiva, te puedo decir que es un lugar muy oscuro, un lugar donde te sientes solo, donde piensas que eres la única persona que está pasando por esa situación, que no te aceptas a ti misma, porque piensas que el mundo no te va a aceptar”. Archivado como: Luis Sandoval Buena Vibra