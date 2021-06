“Que viva el amor y que todo lo que tanto anhelan y sueñan, se siga cumpliendo”, “Qué belleza sus sonrisas!!! Muchísimas felicidades!!! Todas las bendiciones del mundo”, “Los quiero Mucho, me hubiera encantado estar ahí pero estuvimos en espíritu”, fueron algunos comentarios de sus amigos en Instagram.

Pero no todo fue felicidad, ya que en la publicación de Despierta América, en donde postearon la serie de imágenes de la boda entre la pareja de hombres, varios internautas mostraron su disgusto, por la realización de este tipo de bodas entre personas del mismo género.

“Por eso estamos pasando tanto desastre en el mundo. Dios jamás dejo un hombre con otro hombre El hizo al hombre y ala mujer y los unió viene el día en que todos nos arrepentiremos de todo lo que hicimos. Esto es pecado señores no es posible que estén pasando estas cosas lean la biblia arrepintámonos de todo pecado. Dios viene pronto. No vivamos una vida desordenada”.

Luis agregó entre lágrimas el sentirse feliz con el apoyo de sus seres queridos: “Soy feliz, soy una persona plena, una persona respetada, creo respetable y no vivo en el clóset, o sea mi familia sabe, mis amigos saben, tengo una pareja con la que soy feliz y si lloro es porque es un momento muy especial para mí”.

Se sintió con la responsabilidad de ayudar

El originario de Nayarit mencionó sentirse con responsabilidad de ayudar: “Yo sentía que tenía que venir a platicar con más personas que se sienten atrapadas que no saben qué les está pasando, niños que son víctimas de bullying, mamás que tienen miedo a sus hijos al rechazo. Por eso hoy yo estoy aquí en está ventana platicando esta situación y tratando de pavimentar el camino para las nuevas generaciones, yo estoy bien gracias Dios, pero hay muchos que no lo están”.

Añadió: "Y si no tuviera el apoyo de mi madre, de mi padre, de mis hermanas, mis sobrinos, mi pareja, mis amigos, de ti (toma la mano de Karla Martínez mientras solloza) que eres mi hermana mayor aquí en Despierta América, de ti Ismael, Luz María de todos ustedes que están aquí, Satcha (Pretto), si no tuviera el apoyo de todos ustedes y el amor yo no estaría aquí".