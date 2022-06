Luis Potro Caballero Casa de los Famosos. Las cosas se ponen cada más intensas en la Casa de los Famosos 2 de Telemundo, ya que el tercer eliminado provocó llantos dentro del reality show, el Potro era uno de los más queridos del programa y de los seguidores. Ahora el mexicano rompe el silencio y habla en exclusiva con Mundo Hispánico sobre lo ocurrido en el show.

El Potro Luis Caballero, es un conductor, cantante y actor mexicano de 29 años de edad, originario de la Ciudad de México. De acuerdo con los datos dados a conocer durante la transmisión de Telemundo, Potro fue votado por el 60% para abandonar la casa y convertirse en el tercer eliminado.

Luis Potro Caballero Casa de los Famosos: ¿Cómo te sientes ahora, porque eras uno de los favoritos?

“Al principio me sentía como sacado de onda, como que no entendía el porqué había salido, pero al final el tiempo y las cosas son sabias y siempre hay un bien oculto. Entonces, la verdad es que no me lo tomo personal, creo que si era una pieza importante dentro de la casa”.

El participante mexicano les habla directamente a los internautas que votaron para sacarlo del programa: “Creo que había algo padre con todos, pero el publico es el que decidió al final y ahora que no se quejen, me querían afuera pues ya estoy afuera, pero no me voy a quedar callado”.