Captan a Luis Miguel en un restaurante

El Sol aparece “irreconocible”

Seguidores tienen sus dudas y afirman que no es él ¿Se parece a Kiko?: Captan al cantante mexicano, Luis Miguel disfrutando una cena en compañía de su nueva novia, sin embargo el rostro del apodado como El Sol, impactó a todos en redes sociales al lucir completamente irreconocible, en donde incluso algunos usuarios destacaron que ni siquiera se parecía a él, mientras que otros argumentaron que “los años no perdonan”. Fue hace unos años cuando Luis Miguel, se robaba el corazón de todas las mexicanas por su galanura y su voz, provocando que se convirtiera en uno de los galanes más codiciados del mundo del espectáculo, no en vano a salido con grandes artistas, tales como Mariah Carey, Araceli Arámbula, entre muchas belleza más. Luis Miguel luce irreconocible en fotografía Y es que el guapo cantante presumía una belleza sin igual, la cual era bastante elogiada por muchos críticos, y mujeres que quedaban enamorados con la galanura del cantante, sin embargo, con el pasar de los años, y como es lógico, muchas cosas comienzan a cambiar, y el tiempo comienza a tomar factura en nuestro físico. Fue a través de redes sociales en donde se comenzó a difundir una fotografía en donde el cantante Luis Miguel, uno de los artistas más reconocidos en todo México, aparecía a un lado de una fanática, sin embargo, lo que más llamó la atención entre seguidores fue su rostro, el cual a palabras de muchos luce completamente irreconocible.

Aparece irreconocible en fotografía a lado de una fanática En la fotografía, la cual fue compartida primeramente por la cuenta de YouTube del programa Chisme no Like, la conductora Elisa Beristain contaba la anécdota que tuvo la fan con la que Luis Miguel se tomó la foto, argumentando que el cantante se había portado de maravilla con el, e incluso hasta la invitó a sentarse a su mesa, en donde mucho se especula que estaba con su actual pareja: “Pues resulta que esta señora (la fanática) va a un restaurante en el día de su cumpleaños, y se lo encuentra, va y se le acerca, y le pregunta que si le da un autógrafo, él le dice, siéntate y háblame de ti, él estaba con una acompañante, quien se ve que comienza a aplaudir, tipo como de ‘que bondadoso es Luis Miguel’ la señora se tomó su foto y su video con él”.

Con el rostro ‘irreconocible’, Luis Miguel sorprende en redes sociales Rápidamente esta fotografía comenzó a rondar a través de redes sociales después de que la fanática lo publicara, sin imaginarse que le comenzarían a llover un sin fin de criticas al cantante, afirmando que lucía completamente irreconocible del rostro, argumentando que incluso se parecía a Kiko. En la fotografía se logra ver a Luis Miguel a lado de la fanática, mientras que él la abrazaba por los hombros, en su rostro, ya cambiado por los años, se le podía notar incluso sus ojos y su nariz bastante diferente, estos cambios fueron contribuidos más que nada por la edad que el cantante ya tenía, sin embargo, eso no lo salvó de las criticas.

Seguidores afirman que Luis Miguel se parece a Kiko Los comentarios fueron diversos, sin embargo los que más se destacaron fue uno que dijo la conductora Elisa Beristain, en donde comentaba que Luis Miguel lucía como el personaje del Chavo del 8, Kiko: “¿Si o no se parece a Kiko de la cara?”, comentó la presentadora para el programa Chisme No like. Por otra parte, seguidores de la cuenta de Instagram de @chamonic3, comentaron exactamente lo mismo, afirmando que el rostro de El Sol estaba completamente irreconocible, y que la galanura que tanto le caracterizaba ya no estaba más, afirmando que los años no pasaban en vano para nadie. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ DE CHISME NO LIKE

“No es él”, Luis Miguel aparece irreconocible en fotografía y afirman que no es él Entre los comentarios que se podían leer fueron de alguno seguidores, quien al igual que Elisa Beristain, comentaban que Luis Miguel se parecía a el Kiko: “Se parece más al que hacía Kiko en el Chavo del 8,”, refiriéndose al actor de 77 años, Carlos Villagrán. Otros de plano comentaron que esa persona no era Luis Miguel, ya que su rostro era irreconocible y no se parecía en nada al cantante: “O sea, yo se que tiene sus años, pero siempre va a estar igual”, “No creo que sea Chamonic Luis Mirrey tiene sus dientes bien derechitos”, “Creo que si es y no es”.

“Si es él, los años pasan” “E ido a verlo dos veces en segunda fila, la verdad no se parece, él jamás va a traer esa manicure tan descuidada, sus dientes son parejitos y su cabello también, se le ve muy diferente, para mí, no es”, “Uhm, no creo que sea él, él es muy vanidoso y aquí no se le ve, él cuida mucho su apariencia y esa cara está muy demacrada”. Por otra parte, algunos comentaron que los años no pasan, y que sin duda si era Luis Miguel, a pesar de que lucía completamente irreconocible del rostro: “Yo digo que sí es, los años no pasan en vano”, “Sí es, solo que con unos kilos de más, y además, como que algo se hizo en la cara”.

Ex funcionario de la Interpol asegura que mamá de Luis Miguel está viva El exdirector de la Interpol, Miguel Aldana, reveló una inesperada noticia sobre la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteriya que asegura que está viva, y da detalles de porqué lo sustenta, de acuerdo a lo publicado en el portal de noticias de Milenio: De manera textual el exfuncionario de la Interpol en México en la década de los años 70’s dijo lo siguiente: “Me habló el año pasado”. Declaración que ha dejado a todos con la boca abierta, pues su existencia ha sido cuestionada por años. Archivado como: Captan a Luis Miguel con su nueva novia y luce irreconocible

Polémica Algunas de las teorías que circulan entre el medio artístico y entre los fans del Sol de México es que la mamá de Luis Miguel murió y está enterrada en una casa ubicada en Las Matas, Madrid, pero ni eso ni que está viva está confirmada. Marcela Basteri fue una modelo reconocida y su existencia ha sido cuestionada, muchas personas creen que sigue viva, pero otras aseguran que ya está muerta, lo que ha causado mucha controversia en la vida del cantante Luis Miguel. Fue en una entrevista que le hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante, que el exfuncionario que se atrevió a decir lo que muchos creen, que ella está viva, que está bien, pero que además, se negó a saber de su paradero para evitar cualquier problema en el futuro. Archivado como: Captan a Luis Miguel con su nueva novia y luce irreconocible

Revela todo Cabe destacar que Miguel Aldana es un amigo muy íntimo amigo del jefe de la policía capitalina de aquel entonces, Arturo “El Negro” Durazo, por lo que mantienen estrecha comunicación debido a ese lazo y a los laborales. Archivado como: Captan a Luis Miguel con su nueva novia y luce irreconocible Sobre la plática que presuntamente tuvo con la mamá de Luis Miguel, el exfuncionario de la Interpol en México comentó lo siguiente: “A mí me habló el año pasado. No me dijo cuál era la circunstancia ni dónde está. Sólo le pregunté: ‘¿Estás bien?’. ‘Sí, estoy bien’”. Luego confesó que la conversación continuó con las siguientes preguntas y respuestas: “‘¿No se te ofrece nada?’ ‘No, te agradezco mucho’ y hasta ahí terminó. No quise saber más para no meterme en problemas. Yo la oí hace como año y medio que me habló”.