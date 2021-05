“Arriba hermosas, vamos adelante, que si se puede, que si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tú no? Como dice mi sobrina: ‘si tú saliste de… ¿por qué yo no voy a salir del cucaracho?”, expresó Aracely Arámbula sin dejar de sonreír en ningún momento.

De inmediato, seguidores de Aracely Arámbula le mostraron su apoyo con diferentes mensajes: “La que puede puede, la que no, critica. Aracely es una reina”, “La Chule era antes y después de Luis Miguel. Me encanta Luismi, pero las cosas como son. La Chule ya tenía carrera desde Soñadoras”.

Pero ante su vida de estrella, el cantante se exaspera en varias ocasiones por no saber qué hacer con la pequeña y decide llevarla a la grabación del video. “Yo a su edad estaba en sets, en cabarets, me la pasaba increíble… la niña va a estar bien”, vemos decir al personaje interpretado por Diego Boneta mientras habla con su manager Hugo López.

Y es que Sophie (mamá de Michelle y personaje basado en Stephanie Salas) quiere asistir a una fiesta y sigue el consejo de Alejandra (Guzmán) de dejar a su hija con Luis Miguel. “Si vuelves a quedar mal no la vuelves a ver. Me vale Micky, te lo juro”, le dice Sophie.

Sin embargo, el segundo día no todo sale bien. Cuando la cuidadora llega con Luis Miguel a su camper ambos tienen relaciones sexuales por lo que, al no tener nadie que la cuide, Michelle se pierde en la locación. “Me la encontré en la calle. ¿Realmente es tu primer fin de semana con la nena, quieres que tenga ese recuerdo tuyo?”, le dice Hugo, quien encuentra a la menor.

Falta ver qué es lo que pasó después que fracturó la relación que se empezaba a construir, pues en la línea de acción que se desarrolla en 2005 vemos al Sol reencontrarse con su hija y ésta le pregunta por qué pasaron 11 años para que la buscara. “¿Por qué no me viste por 11 años? ¿Sabes todo el tiempo que yo pasé pensando que esto era culpa mía? ¿Qué, hice algo o dije algo? Porque cuando te abandonan es por algo”, comenta Michelle.

Luis Miguel estuvo a punto de dejar de cantar

“Quería cuidarte, quería protegerte. Te juro que me gustaría saber por qué daño tanto a la gente que me quiere”, le dice Luis Miguel. En esta historia, Luis Miguel lleva a su hija al Aeropuerto y de camino le cuenta que compró un viñedo.

“Compré el viñedo porque no puedo cantar. ¿Te acuerdas que te dije del accidente? No, bueno, no te dije, pero los doctores dicen que tal vez nunca pueda volver a cantar como antes”, explica el Sol. Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar.