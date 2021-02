Acribillado a balazos

Por otra parte, también en la cuenta oficial de Instagram del programa El Gordo y la Flaca se compartió una publicación en la que se escuchan fuertes detonaciones de armas de fuego del ataque que sufrió Luis Mendoza.

Varias personas, sin medir el peligro, están atentos a lo que está pasando en ese momento. Algunos de ellos se acercaron para ver cómo quedó la troca sin imaginarse que sería del cantante mexicano, que fue ejecutado con 100 balazos.

Los comentarios no tardaron en hacerse presentes de parte de los seguidores de esta cuenta: “Eso no es de sorprender, es el final que les espera a toda esa gente que se mete en donde no debe”, “Oh, Dios mío, en vez de llamar a los paramédicos, la gente grabando”, “A este señor le dieron tantos balazos porque no andaba en nada bueno”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ