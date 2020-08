Luis Guzmán | Biografía

Año Título Personaje

1977 Short Eyes Preso

1983 Variety Jose

1986 Seven Women, Seven Sins

1996 No Picnic Arroyo

1987 Heartbeat

1987 *batteries not included

1988 Crocodile Dundee II Jose

1989 True Believer Ortega

1989 Rooftops Martinez

1989 Black Rain Frankie

1989 Family Business Julio Torres

1990 Q&A Detective Valentin

1991 The Hard Way Detective Benny Poole

1991 McBain Papo

1992 Jumpin’ at the Boneyard Conductor de taxi

1992 To Catch a Killer Camarero

1992 Quiet Killer Adelaido Ortiz

1992 In The Shadow of a Killer Louis Velazquez

1992 Innocent Blood Morales

1992 Empire City

1993 Guilty as Sin Detective Martinez

1993 Double Deception Ronald Sharkey

1993 Naked in New York

1993 Mr. Wonderful Juice

1993 Carlito’s Way Pachanga

1994 The Cowboy Way Chango

1994 The Burning Season

1994 Hand Gun Rick

1994 El vagabundo con suerte Luis

1995 Lotto Land Ricki

1995 Stonewall Vito

1996 The Substitute Rem

1996 On Seventh Avenue Eddie Diaz

1997 The Brave Luis

1997 Pronto Buck Torres

1997 Boogie Nights Maurice TT Rodriguez

1998 Out of Sight Chino

1998 Snake Eyes Cyrus

1998 One Tough Cop Papi

1998 King of New York

1999 Mind Prey Detective Black

1999 The Limey Eduardo Roel

1999 The Bone Collector Eddie Ortiz

1999 Magnolia Luis

2000 Luckytown Jimmy

2000 Thin Air Chollo

2000 Traffic Ray Castro

2000 Table One Xavier

2001 Double Whammy Juan Benitez

2001 Sam the Man Murray

2001 Home Invaders Peligro

2002 The Count of Monte Cristo Jacopo

2002 The Salton Sea Quincy

2002 Punch-Drunk Love Lance

2002 Welcome to Collinwood Cosimo

2002 The Adventures of Pluto Nash Felix Laranga

2003 Confidence Omar Manzano

2003 Anger Management Lou

2003 Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd Ray

2003 Runaway Jury Jerry Hernandez

2004 Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events Bald Man

2005 Dreamer Balon

2005 Carlito’s Way: Rise to Power Nacho Reyes

2005 Waiting… Raddimus

2006 Disappearances Hermano St. Hilaire

2006 Fast Food Nation Benny

2006 School for Scoundrels Sargento Moorehead

2006 Hard Luck Million Dollar Mendez

2006 Lolo’s Cafe Lolo

2007 Maldeamores Ismael

2007 War Benny

2007 Cleaner Detective Vargas

2008 Chicano Blood

2008 Beverly Hills Chihuahua Chucho

2008 I Kicked Luis Guzman in the Face Luis

2008 Nothing like the Holidays Johnny

2008 Yes Man Jumper

2009 He’s Just Not That Into You Javier

2009 Still Waiting… Raddimus

2009 Fighting Martinez

2009 The Taking of Pelham 123 Phil Ramos

2009 Old Dogs Nick

2011 Arthur

2011 The Caller George

2011 Rise of the Damned Ramon

2012 Journey 2: The Mysterious Island Gabato Laguatan

2012 Counter Culture Alonzo

2012 Departure Date Frank

2013 The Last Stand Mike Figuerola

2013 Turbo Angelo

2013 We’re the Millers Mexican Cop

2014 Two Men in Town Terence

2014 In the Blood Ramón Garza

2014 The Lookalike Vincent

2014 Henry & Me Lefty Gomez

2014 Top Five

2014 Reclaim Superintendente

2015 Don Quixote: The Ingenious Gentleman of La Mancha

2015 Ana Maria in Novela Land Licenciado Schmidt

2015 Puerto Ricans in Paris Luis

2016 Keanu Bacon

2016 The Do-Over Jorge

2017 Aztec Warrior Aztec Warrior

2017 Sandy Wexler Oscar

2017 Literally, Right Before Aaron Federico

2017 The Duck Leonard

2017 9/11 Eddie

2018 The Padre Gaspar

2018 Belleville Cop Ricardo Garcia