Luis Gerardo Méndez se despide de su padre

No se saben las causas del fallecimiento del señor Luis Gerardo Hernández

Rotarios e instituciones se unen a la pérdida

El actor mexicano de la película ‘Nosotros los Nobles’ y la serie’Club de Cuervos’, Luis Gerardo Méndez se encuentra de luto tras darse a conocer la lamentable muerte de su padre, el señor Luis Gerardo Hernández Ayala; se desconoce los motivos de su fallecimiento.

Fue a través de la cuenta oficial de Facebook de la Universidad Cuauhtémoc, campus Aguascalientes que dieron a conocer de manera oficial la muerte de su padre, a quien era apodado coloquialmente como Guicho.

En dicho comunicado se podía leer lo siguiente: “La Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Luis Gerardo Hernández Ayala”.

Posteriormente, en la imagen, en donde se podía observar una cruz y las iniciales de la institución, el plantel académico escribió una breve dedicatoria al padre de Luis Gerardo Méndez:

“Amigo incondicional de nuestra institución, con innegable vocación educadora; profesional íntegro, comprometido con la práctica médica y con el humanismo”.

Tras esto, la institución en la que también perteneció el actor Luis Gerardo, envió un mensaje a los amigos y familiares del fallecido: “Enviamos un abrazo respetuoso y lleno de cariño a su familia y seres queridos. Descanse en paz”.

Luis Gerardo Méndez, publicó en su cuenta de Instagram: “El alma de la fiesta. El último en irse. Mi juez más duro, mi alma dulce. El mejor contador de historias. A veces exageraba un poco, siempre con fines dramáticos. ExaGerardo Hernández. Potro desbocado al que no se le podía decir que hacer. Ni en sus últimos días. Enamorado de la vida y la belleza, del mar y del picante. Le ponía chile hasta a la pasta. Nos causó muchos dolores de cabeza. También nos provocó las carcajadas más fuertes.

Personaje inolvidable. Me dio la vida, un par de heridas, un motor y me enseñó a derribar puertas. A buscar la justicia. Y el mejor restaurante. Médico incansable. Rotario, Marista y vago”, comenzó.

Y dio a entender que probablemente falleció por coronavirus: “Me quedo con tu felicidad en el Valle de Guadalupe, con las risas que le sacabas a mi mamá, con tu cuerpo meciéndose en las olas junto a mis hermanos y con esa vez, en nuestro improvisado karaoke en la playa, que cantaste “A mi manera” sin pegarle a una nota, pero con más sentimiento que Sinatra en su mejor noche. Gracias papá por darme alas y por brillar siempre. Tú eres la estrella. Vuela alto. Silencio y paz. Gratitud eterna a todo el personal de salud, sobre todo a lxs que se murieron en la raya. Un abrazo enorme a todxs lxs que han perdido a alguien en esta pesadilla. Amanece pronto”, finalizó. Puedes ver el mensaje completo del actor Luis Gerardo Méndez aquí.