Por fin, Luis Fonsi habla de cómo le afectó su divorcio con Adamari López

Lo anterior, lo dio a conocer en una entrevista para “El break de las 7”

Inesperada confesión. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi por fin habla de cómo le afectó su divorcio con Adamari López, con quien estuvo casado del 2006 al 2010.

En una entrevista que dio para “El break de las 7”, y que está disponible en la página de Facebook de Univisión Famosos, Luis Fonsi le contó este capítulo de su vida a la conductora Chiqui Delgado, novia de Jorge Ramos.

Ilia Calderón y Luis Fonsi en El Break de las 7 con Chiqui Delgado. Ilia Calderon y Luis Fonsi son los invitados de Chiquinquira Delgado hoy en #ElBreakDeLas7🌙 ¡Porque todos necesitamos un break 😉! Envía tus comentarios y preguntas. Posted by Univision Famosos on Tuesday, May 12, 2020

Después de entrevistar a la periodista Ilia Calderón, quien es compañera de Jorge Ramos en el noticiero de Univisión, Chiqui Delgado le dio la bienvenida al cantante puertorriqueño, quien lucía muy contento.

En primer lugar, Luis Fonsi comentó que en esta cuarentena está “girando como los girasoles”, ya que aprovechó este tiempo para componer nuevas canciones y grabar su nuevo disco, además de filmar un video casero.

Después, el cantante puertorriqueño habló sobre sus gustos musicales y confesó que sería el peor dj del mundo, ya que escucha todo tipo de música.

Luis Fonsi confesó que, en estos tiempos de pandemia que se viven actualmente en el mundo, “está en un momento más romántico”, y que cuando ya se pueda salir a la calle, lanzará algo “para fiestear un poco”.

Chiqui Delgado le hizo la observación que en estos últimos días ha estado muy activo en las redes sociales y que casi “ahoga” a su pareja, la modelo española Agueda López: “Eso fue su idea, en realidad, mi hija Mikaela, de 8 años, es una súper tik toker y me dijo: ‘mira papá, vi esto en las redes, tienes que hacer esto con mamá’, entonces ya rápido dirigió todo ese episodio que tenía que aguantarla y fue difícil hacerlo, pero lo logramos”.

Sobre cómo maneja la privacidad, y en especial con sus hijos, Luis Fonsi le confesó a Chiqui Delgado lo siguiente: “Hay que mantener un balance, muchas veces al principio, el instinto es proteger, es guardar, es decir: ‘no quiero que la gente opine, no quiero que la gente diga esto’, porque cualquier comentario que no está perfecto, te destruye, entonces prefiero proteger, pero a la misma vez, hay momentos, hay fotos, que uno dice: ‘wow, que belleza, quiero compartir esto con mi gente'”.

Chiqui Delgado, novia de Jorge Ramos, le preguntó a Luis Fonsi que cuál ha sido el momento más difícil de su carrera, a lo que respondió: “Yo creo que estar lejos tanto tiempo de mi familia es algo que me afecta, y entre más pasa el tiempo, más me afecta, te afecta personal, tu ánimo, y más ahora que tengo dos niños, siento que me necesitan más, y momentos personales, siento que tener un divorcio público (con Adamari López) no fue nada fácil y que todo mundo opine y que todo mundo piense que sabe más que uno, no fue nada fácil”.

Justo en ese momento, Chiqui Delgado interrumpió al cantante puertorriqueño para preguntarle que es lo peor que se ha dicho de él…