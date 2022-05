Luis Fonsi divorcio Adamari López: Cuenta lo que nadie sabía

De acuerdo con la revista People en Español, el cantante puertorriqueño, rompe el silencio en la entrevista realizada en un programa chileno, y revela que su divorcio fue un golpe fuerte en su vida en ese momento. De igual manera afirmó que esa situación lo ha ayudado a madurar.

“Gracias a Dios no he tenido una tragedia, pero a nivel personal he tenido mis altas y mis bajas. Y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a apreciar las cosas y a ver la vida de otro color”, dijo Luis Fonsi en la entrevista, tema del cual habla por primera vez. Archivado como: Luis Fonsi divorcio Adamari López