“Cómo sufren”, “Hermosos”, “Parejaza”, “Ay no, ustedes están cada día más bellos”, “La perfección hecha pareja “, “Muy bellos! En las buenas y no tan buenas y sin changuerías”, “Qué hermosos son juntos”, “Una pareja radiante”, “Qué viva el amor”, se puede leer en algunos comentarios.

Con un diminuto bikini que enmarca su espectacular figura, Agueda López no dudó en poner su mano sobre una de las piernas de Luis Fonsi, quien también ha sido señalado como una de las razones por las que Adamari López se habría separado de Toni Costa, ya que aseguran que sigue enamorada de él.

Cabe recordar que el intérprete de Despacito estuvo casado con la actriz y conductora puertorriqueña por espacio de poco más de 4 años, y para muchas personas, no actuó de la manera correcta con ella, pues fue la época en que le detectaron cáncer de seno, del cual pudo salir adelante.

Hace apenas unos días, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi anunció una colaboración con Myke Towers, y en una publicación que subió a sus redes sociales, no dudó en compartir un fragmento del tema, el cual provocó reacciones de todo tipo en medio del escándalo que provocó la separación de su ex Adamari López de Toni Costa.

En esta ocasión, posteó “Siempre tropical”, por lo que no pasómucho tiempo para que sus admiradoras lo llenaran de halagos por su atractivo físico en lugar de llenarlo de ataques, como ha pasado en diferentes ocasiones, por la manera en que se portó con la boricua.

Por su parte, otra persona comentó lo siguiente: “Ella aún llora cuando ya debería ser algo superado. Ese es y será el amor de la vida de ella. Lastimosamente, a Toni lo usó. Mientras la aguantó toda gorda y en sus peores momentos, ahora si que ya bajó de peso, ya no lo quiere… qué pena me da por él”.

Luego de que Adamari López expresara por única vez que se separaba de su pareja, el coréografo español Toni Costa, surgen rumores que indican que el culpable de esta separación sería su exesposo, el cantante Luis Fonsi: “Ella nunca lo ha amado como a Luis Fonsi… solo lo usó para ser madre, eso se notaba a leguas, nunca se le vio amor a ella, a él sí”, ” Lo que yo he notado es que ella siempre que habla del divorcio con Fonsi le duele después de tantos años, no lo supera!!! Hace unas semanas de hecho la entrevistaron para sus 50 años y tocó ese tema y se ve que aún le duele”.

A Adamari le dolió más el divorcio de Luis Fonsi que el cáncer

Otra usuaria compartió que entiende a Adamari López, pues “a quien no le va a doler una separación (de Luis Fonsi) cuando estabas pasando por el peor momento de tu vida, el cáncer, es por eso que le duele, eso quedó muy clavado en su corazón”.

“Ella hasta el día de hoy sigue hablando de eso con mucho dolor, se nota que no ha sanado, que le duele y eso no te deja seguir”, “Ella dijo que ni el cáncer le dolió tanto como el divorcio”, “Ada nunca estuvo enamorada de Toni, su amor platónico es Fonsi, que no puede olvidar”, se puede leer en más comentarios.