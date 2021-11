No estaba en sus cabales y más tarde lo constatarían las autoridades. Un hombre identificado como Luis Enrique Fernández, de 30 años, fue arrestado luego de golpear a su novia, sacarla del auto y escapar con sus dos niños adentro hasta originar una persecución policial por varias ciudades de Arizona.

El sospechoso, quien posteriormente fue identificado como Luis Enrique Fernández, supuestamente le dijo a su novia “que la iba a estrangular hasta dejarla inconsciente y que ella no volvería a ver a los niños”. Entonces, la víctima detuvo el carro y el agresor aprovechó para empujarla al asiento del copiloto y tomar el control del volante.

Se habría pasado de tragos o de otra sustancia

En ese momento, “el acusado continuó siendo poco cooperativo, su ventanilla tuvo que romperse y fue físicamente sacado por la ventana del lado del conductor y puesto bajo custodia”, especificó la policía. Los dos niños, cuyas edades no se mencionaron, quienes se encontraban en el interior del auto no resultaron heridos, pero fueron trasladados a un hospital por precaución.

Una vez que logró ser puesto bajo custodia, los oficiales le efectuaron una investigación por DUI (siglas en inglés para el delito driving under the influence of) a Luis Fernández y “determinaron que el acusado estaba conduciendo bajo la influencia de las drogas y/o el alcohol con dos niños pequeños dentro del vehículo”.