“No he cometido delito alguno”, las declaraciones del productor

Ahora a través de la agencia de El Universal se ha dado a conocer que a casi un mes de que la cantante Sasha Sokol hablara abiertamente sobre el supuesto abuso que sufrió a manos de Luis de Llano, es ahora el productor quien responde y afirma que nunca actuó de manera ilícita y niega que haya algún abuso hacia la ex Timbiriche.

Fue a través de un comunicado que De Llano Macedo compartió a través de su cuenta de Instagram, en donde negó las acusaciones que se han hecho de él desde hace tres semanas en medios de comunicación. “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Archivado como: Luis de Llano disculpa.