Por lo que tuve que ser trasladado de emergencia a un conocido hospital, dónde voy a permanecer para que me sean realizado los estudios y cirugía pertinente. Espero que no resulte algo más grave de lo que aparenta. A través de mi oficina de prensa los tendré informados de los resultados, agradezco su preocupación, enviándole bendiciones, al público y amigos que se han preocupado por mi salud.”, agregó Luis en su perfil de red social.

A través de su cuenta de Facebook el comediante lanzó un comunicado donde aclara lo que realidad ocurrió: “Por la presente me veo en la necesidad de hacer una pertinente aclaración con respecto a diversos medios de comunicación que han publicado que mi salud se ha visto afectada debido a un percance que tuve durante la realización de una entrevista en la cuidad de Monterrey dónde a consecuencia de una caída derivo en una fractura peri protésica de fémur derecho.

“Cuídate mucho pirruris, aunque no tengo el gusto de conocerlo en persona, lo estimamos mucho y es una persona muy querida por nosotros los mexicanos esperamos su pronta recuperación un fuerte abrazo”, “Cuídate mucho pirruris, eres de los mejores comediantes que nos quedan y te queremos por muchísimo tiempo más, Dios te dé pronta recuperación y te esperamos para seguir riendo con tus ocurrencias”, fueron algunos comentarios.

Inmediatamente los seguidores enviaron sus mensajes de apoyo para el cómico: “Dios permita tu pronta recuperación mi Luis de Alba. Deseo no pierdas ese entusiasmo que siempre te ha caracterizado. Saludos cordiales”, “Lamento mucho lo que le sucedió…. espero y se recupere pronto”, dijeron unos internautas

“Ojalá que no haya ningún tipo de complicación, y te recuperes totalmente, ojalá no te hubiera pasado este accidente, cuídate mucho, que te atiendan bien, eres estupendo comediante, que con tus personajes describes varios perfiles de nosotros los mexicanos, y los interpretas muy acertadamente, y con mucha gracia, recupérate, saludos, y un abrazo”, continuaron los mensajes.

Luis de Alba hospitalizado: “Pelé” también fue internado

Cabe recordar que hace algunos días la leyenda del fútbol “Pelé” ha sido hospitalizado. El exjugador de 80 años fue internado en un hospital con un problema de salud “no revelado”, de acuerdo con The Sun. Al parecer lleva seis días dentro del nosocomio y preocupa a sus seguidores. Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como “Pelé” estaba siendo sometido a exámenes de “rutina” en el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, cuándo se le diagnosticó el problema que no ha sido revelado pese a que ya se supo de su hospitalización.

La preocupación surge días después de que “Pelé” rechazara informes de que se había desmayado, sin embargo, no se ha confirmado que el incidente esté relacionado con los reportes de su hospitalización. “Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud”, dijo hace unos días.