Fue el mismo actor Luis de Alba quien realizó un video en redes sociales para aclarar esta falsa noticia donde ya lo daban por fallecido. No es la primera vez que sucede algo parecido, ya que hace algunos años atrás también estaba circulando la muerte de Luis de Alba, pero todo han sido falsas noticias.

Desmiente al “naco” que dio por muerto a Luis de Alba pero continua vivo

Fue en la cuenta de Instagram de Chica Picosa donde compartieron el video del Pirruris donde desmiente la noticia de su muerte en redes sociales. “Tras filtrarse la supuesta muerte de #LuisdeAlba , el actor desmiente dicha noticia”, se puede leer en la publicación donde aparece demostrando que está más vivo que nunca.

“Hola soy Luis de Alba ósea el Pirruris, para desmentir al naco o a la naca que me puso en Twitter. En la mañana yo veo los Twitters y me veo retratado ahí, diciendo que fui acribillado saliendo de mi casa. Ponen una foto mía y me ponen según yo muerto. Gracias Dios aquí estoy vivito y coleando a toda actividad”, dijo en la grabación.