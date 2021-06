Los Pagans MC se vuelven una prioridad para las autoridades

La investigación coordinada de varias agencias de la ley descubrió la gravedad de los que Luis Arocho, Mauricio Guzmán hacían que en septiembre del 2020 el estado de Nueva Jersey preparó el documento Outlaw Motorcycle Gangs: The Rise of Pagans in New Jersey (Pandillas de Forajidos en Motocicleta: El Auge de los Pagans MC en Nueva Jersey).

El documento es un análisis del complejo problema que son los miembros de los Pagans MC para las autoridades en New Jersey. Ese documento fue enviado a Phill Murphy, Gobernador de Nueva Jersey, para exponerle los riesgos de esa pandilla de motociclistas que le peleaban el territorio a los Hell Angel’s.