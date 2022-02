Es innegable que algunas veces tomarte un descanso de la realidad y explorar el mundo puede aliviar tu alma y revigorizarte – razón por la cual es momento de revisar tu lista de cosas que tienes que hacer antes de morir. El famoso poeta del siglo XIII, Rumi, una vez dijo: “Viajar regresa el poder y el amor a tu vida”. No podríamos estar más de acuerdo. Desafortunadamente, los americanos no están viajando incluso si tienen el acceso a ese tiempo fuera. De acuerdo con Project Time Off, una organización cuyo objetivo es cambiar la actitud cultural de las vacaciones y viajes: “La cultura americana de ‘trabajar a todas horas’ 24/7, está cobrando un precio muy alto, dando como resultado 429 millones de días de vacaciones perdidos que perjudican nuestro bienestar personal, económico y de negocios”.

Es hora de enfocarte en ti, en tu vida, en tu familia, en tus recuerdos y todas las cosas que quieres experimentar en tu tiempo en este mundo. Porque no hay momento como el ahora para planear tu próxima aventura. Y aunque pasar un día en el spa claro que suena placentero, hay algunos lugares que son especiales, alucinantes e incluso que te cambian la vida. Y aunque tal vez sean un poco más difíciles de conseguir ver, valen la pena el esfuerzo y es importante que los veas antes que fallezcas. Considera esta tu lista de lugares que tienes que ver antes de morir: 10 lugares que tienes que ver antes de que dejes este mundo.