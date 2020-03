En plena pandemia por coronavirus, la actriz mexicana Ludwika Paleta enciende las alarmas

La rubia actriz dio declaraciones a la revista mexicana ‘CARAS’ y a a gente no le gustó lo que dijo

Los pequeños bebés de Ludwika Paleta corren un riesgo y ella es la única responsable

La actriz Ludwika Paleta entró en la polémica y se ganó decenas de críticas tras revelar que nunca ha vacunado a sus hijos menores.

En una entrevista para la revista “Caras”, la rubia intérprete habría dicho que sus mellizos, Bárbara y Sebastián, los cuales procreó con Emiliano Salinas, no han pasado por las preparaciones para generar inmunidad contra una enfermedad.

“No quiero entrar en polémica, pero soy de las que no les ha puesto una sola vacuna a mis hijos”, habría dicho la actriz, como se lee en la portada de la edición de marzo de la publicación.

Ello, a pesar de la dificultad que le significó quedar embarazada de los pequeños, pues tuvo que someterse a muchos procedimientos para conseguirlo.

Decenas de personas se dedicaron a criticar a la actriz por medio de Instagram, pues no comparten su forma de pensar.

“Cuida a tus hijos del sarampión ellos no tienen la culpa de tu estupidez”, “Cuando salga la vacuna contra el coronavirus, vacunarías a tus hijos?” o “Antivacunas… no te da miedo que tus contraigan sarampión”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, Ludwika se defendió.

“Acuérdense que las revistas ponen en sus portadas cosas que ellos creen que ‘venden’ y tergiversan la información a su propia conveniencia”.

La cuenta de Instagram ‘espectáculosalmomento’ publicó la fotografía de la revista con las declaraciones de Ludwika Paleta y la polémica estalló con los comentarios de la gente.

Pero los comentarios para la actriz continuaron: “Al estar todos vacunados, por suerte para ellos los que no tienen vacunas, no se contagian. Pero ocasionan un daño inmenso, han traído de nuevo enfermedades ya erradicadas en el pasado. Dañan a los demás por capricho o tendencias. ¿No ven lo que está ocasionando un virus como el Covid-19 para el cuál no hay cura? ¿Qué piensan que fue el sarampión cuando no había vacunas o la polio? Que poco les importan los demás, estupidez a la enésima potencia!”, comentó una usuaria muy molesta, pero otra respondió: “Pues son sus hijos, ese es problema de ella”, “Pues mi mama tiene 47 años y no tiene ninguna vacuna al igual que mis tios y jamas se enfermado es super fuerte esta muy sana”.

La polémica por las declaraciones de Ludwika Paleta no desaparecieron: “Ella es la que sufrirá si un día sus hijos enferman y empeoran por no tener la vacuna”, “Pobres niños, neta”, “Qué irresponsable”, “El sarampión regresó gracias a este tipo de gente”, “Si se ve una mujer muy inteligente. No solo les hacen daño a sus hijos esa es su decisión y está bien pero al no vacunarlos afectan a los otros. Es el colmo que en estos tiempos y que siga habiendo gente tan ignorante”.