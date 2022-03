En mayo de 2017 la actriz de origen polaco dio a luz a unos mellizos a los que llamó Santiago y Bárbara junto a su pareja Emilio Salinas, según informó la revista HOLA; los pequeños llegaron antes de lo previsto, pero con buena salud: “Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo”, escribió en aquel entonces la actriz en sus redes sociales. Archivado como: Ludwika Paleta hija.

Ludwika Paleta foto hija: La actriz polaca con nacionalidad mexicana Ludwika Paleta por lo general no deja ver las caritas de sus mellizos Bárbara y Santiago en sus fotografías publicadas en sus redes sociales, pero recientemente ha causado revuelto por tratarse de la primera ocasión en la que deja a sus seguidores ver el rostro de su pequeña hija.

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, Paleta compartió en Instagram la primera fotografía de Bárbara, pero no solo mostró lo grande y hermosa que está, también aprovechó para dedicar un bello mensaje a todas las mujeres que celebran el ocho de marzo para luchar por terminar con las injusticias hacia ellas. Archivado como: Ludwika Paleta hija.

Era lo normal que Ludwika Paleta no mostrara la carita de sus mellizos en sus post de Instagram, solo subía fotos de ellos de espaldas o donde solo se veían sus cabezas, pero ahora mostró a su hija en una fotografía de cuerpo completo en la playa; la pequeña de casi cuatro años lucía una blusa blanca junto a un vestido floreado

Ludwika Paleta hace la primera foto de su hija con poderoso mensaje

“Sin duda no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa”, comenzó Ludwika Paleta.

“Nosotras, nuestras hermanas, nuestras madres, hijas, amigas… Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio”, continua la actriz en el mensaje haciendo mención sobre la postura en la que se encuentra, y haciendo saber a todas que estaba a favor del movimiento. Archivado como: Ludwika Paleta hija.